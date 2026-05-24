Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Valencia Basket - Real MadridHorario Final FourHuelga profesores ValenciaCalles cortadas manifestación ValenciaPérez Llorca Huelga EducaciónFord Bronco AlmussafesValldigna Verda
instagramlinkedin

Administración

La Agencia Valenciana Antifraude forma a los empleados públicos en la detección y prevención del fraude y la corrupción

Se aborda la integridad legal, la cultura pública y los riesgos de fraude, incluyendo un taller práctico sobre la gestión de conflictos de interés en la administración

Curso sobre fraude y corrupción en la admnistración.

Curso sobre fraude y corrupción en la admnistración. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El Palau de la Música ha acogido una jornada con el objetivo de reforzar el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de detección y prevención. La formación ha sido impulsada por la Dirección General del Sector Público en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude. El objetivo de esta iniciativa es consolidar una cultura preventiva frente al fraude y la corrupción, integrarla como parte esencial del funcionamiento diario de las entidades del sector público y reforzar el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de detección y prevención. La convocatoria ha sido impulsada por la directora general del Sector Público, Ana Gil, en colaboración con el titular de la Secretaría General y del Pleno, Hilario Llavador. La formación ha sido impartida por personal técnico de la Agencia Valenciana Antifraude, dentro de las actividades de acompañamiento a las entidades locales para impulsar sistemas robustos de prevención.

La directora general, Ana Gil, ha destacado que “la integridad institucional no es solo una obligación normativa, sino un compromiso diario con los ciudadanos que exige formación, herramientas y una actitud proactiva por parte de todas las personas que forman parte del sector público”. Asimismo, ha subrayado que “este tipo de iniciativas contribuyen a construir administraciones más transparentes, responsables y preparadas para prevenir riesgos de fraude o corrupción”.

Integridad legal

El programa aborda el sistema de integridad legal de la Comunitat Valenciana, la cultura de la integridad pública y los riesgos de fraude y corrupción en la administración. También se han abordado los canales de información en la ley 2/2023, desde los sistemas internos de información hasta el buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude. La jornada ha incluido un taller práctico sobre la gestión de conflictos de interés desde la perspectiva de la integridad institucional.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con la transparencia, la ética pública y la mejora continua de la gestión del sector público local, en el marco de la estrategia de promover herramientas y conocimientos que contribuyan a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
  2. Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
  3. El casco histórico de Patraix reclama una intervención urgente tras la caída de tres viviendas centenarias
  4. Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
  5. Sergi Campillo deja su acta de concejal por Compromís en el Ayuntamiento de València
  6. La 'banda' de la Roqueta se refugia en un parking a escasos metros del ayuntamiento
  7. València rediseña el plan de San Miguel de los Reyes: elimina las torres y mantiene 575 nuevas viviendas
  8. La falla Barón de Patraix-Cuenca pide ayuda urgente para su fallerita Berta

Las terrazas de Russafa miran con indiferencia la ZAS

Las terrazas de Russafa miran con indiferencia la ZAS

València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal

València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal

La Agencia Valenciana Antifraude forma a los empleados públicos en la detección y prevención del fraude y la corrupción

La Agencia Valenciana Antifraude forma a los empleados públicos en la detección y prevención del fraude y la corrupción

València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones

València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones

Cajetines típicos de llaves escondidos en lo que parece un contador eléctrico en una fachada de Peris i Valero

Cajetines típicos de llaves escondidos en lo que parece un contador eléctrico en una fachada de Peris i Valero

La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía

El edificio incendiado de Campanar, listo a falta de cocinas y pavimentos

El edificio incendiado de Campanar, listo a falta de cocinas y pavimentos

Los socialistas arrancan la campaña a 365 días de las elecciones: Bernabé se rodea de Morant y Abel Caballero en un ‘no-mitin’

Los socialistas arrancan la campaña a 365 días de las elecciones: Bernabé se rodea de Morant y Abel Caballero en un ‘no-mitin’
Tracking Pixel Contents