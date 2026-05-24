La Agencia Valenciana Antifraude forma a los empleados públicos en la detección y prevención del fraude y la corrupción

El Palau de la Música ha acogido una jornada con el objetivo de reforzar el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de detección y prevención. La formación ha sido impulsada por la Dirección General del Sector Público en colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude. El objetivo de esta iniciativa es consolidar una cultura preventiva frente al fraude y la corrupción, integrarla como parte esencial del funcionamiento diario de las entidades del sector público y reforzar el conocimiento del marco normativo vigente y de los mecanismos de detección y prevención. La convocatoria ha sido impulsada por la directora general del Sector Público, Ana Gil, en colaboración con el titular de la Secretaría General y del Pleno, Hilario Llavador. La formación ha sido impartida por personal técnico de la Agencia Valenciana Antifraude, dentro de las actividades de acompañamiento a las entidades locales para impulsar sistemas robustos de prevención.

La directora general, Ana Gil, ha destacado que “la integridad institucional no es solo una obligación normativa, sino un compromiso diario con los ciudadanos que exige formación, herramientas y una actitud proactiva por parte de todas las personas que forman parte del sector público”. Asimismo, ha subrayado que “este tipo de iniciativas contribuyen a construir administraciones más transparentes, responsables y preparadas para prevenir riesgos de fraude o corrupción”.

Integridad legal

El programa aborda el sistema de integridad legal de la Comunitat Valenciana, la cultura de la integridad pública y los riesgos de fraude y corrupción en la administración. También se han abordado los canales de información en la ley 2/2023, desde los sistemas internos de información hasta el buzón de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude. La jornada ha incluido un taller práctico sobre la gestión de conflictos de interés desde la perspectiva de la integridad institucional.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de València refuerza su compromiso con la transparencia, la ética pública y la mejora continua de la gestión del sector público local, en el marco de la estrategia de promover herramientas y conocimientos que contribuyan a fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.