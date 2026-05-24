València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal

En la Comunidad Valenciana hay 77 grandes tenedores con más de 50 inmuebles alquilados, según los últimos datos obtenidos en 2024 a través del Portal de Transparencia autonómico. El número de macrotenedores y su posición en el ranking ha podido variar en los últimos dos años, dado que el mercado de la vivienda es volátil y su elevada rentabilidad favorece las transacciones, pero la lista da una idea de cómo está repartido el negocio inmobiliario.

En las dos primeras posiciones con más viviendas en alquiler aparecen dos instituciones, el Instituto Valenciano de Vivienda y Suelo (3.247 pisos) y la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (2.364 pisos). En tercera y cuarta posición se sitúan Caixabank y Banco Sabadell a través de varias filiales, con 2.010 y 1.295 viviendas respectivamente. A continuación aparecen dos empresas estadounidenses –Nestar Residencial y Promotoria Coliseum, de Cerberus– con 971 y 784. Después está la Sareb y dos socimis también de Estados Unidos, ambas con más de 400 viviendas. El undécimo lugar lo ocupa el Patronato de la Vivienda de Alicante. Y el duodécimo es de una inmobiliaria llamada Urbimetro SL, filial del Grupo Crein Valencia SL. Es la única inmobiliaria valenciana con más de 300 pisos en alquiler en la C.Valenciana. En concreto, Crein acumularía un total de 323 inmuebles arrendados.

Cajetines típicos de llaves escondidos en lo que parece un contador eléctrico en una fachada de Peris i Valero / Francisco Calabuig

Crein explica en su web que lleva “25 años promoviendo el alquiler asequible” en València y añade que ha trabajado “de manera pionera en el campo de la VPO en alquiler desde finales del siglo pasado, promoviendo y edificando en terreno propio, incluyendo la gestión de su propia cartera inmobiliaria. Fue la primera compañía privada del sector en construir un edificio destinado íntegramente al alquiler protegido a 25 años para jóvenes. Lo que para muchos promotores es una parte marginal de su actividad, en el caso de Crein es su objeto fundamental”, señalan.

Uno de los servicios que ofrece en su web es el citado alquiler asequible, “viviendas de ­entre 35 y 70 metros cuadrados útiles (1 a 3 habitaciones), con una renta media asociada –incluido garaje, trastero y gastos– por debajo de los 500 euros, y destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y a colectivos sociales con dificultades para acceder a una vivienda digna”, según consta en la web. Muchas de ellas están ubicadas en la ciudad de València en calles como Peris i Valero, pero también en municipios cercanos como Torrent o Alfafar. Los otros servicios ofrecidos son el alquiler de locales y el alquiler de media estancia en viviendas ubicadas en el número 99 de Peris i Valero, un edificio construido en 2020 durante la pandemia de covid-19.

El hueco en la pared convertido en armario de cajetines / Francisco Calabuig

No menciona la inmobiliaria valenciana Crein, sin embargo, su incursión en el negocio turístico. El Ayuntamiento de València ha detectado al menos la explotación de un piso turístico ilegal por parte de la sociedad Urbimetro. En julio de 2025, ante las quejas de los vecinos, la Policía Local acudió a una vivienda de la calle Pintor Salvador Abril, en Russafa, y halló dentro a siete personas de nacionalidad alemana que habían reservado el piso durante nueve días a través de Airbnb. Los residentes del bloque habían denunciado que la actividad en esta vivienda era recurrente, con extranjeros subiendo maletas por la escalera comunitaria y poniendo música hasta altas horas de la madrugada.

Después de que los agentes documentaran la actividad con fotos de los usuarios y una captura de pantalla de la reserva en Airbnb, donde aparecía la vivienda anunciada con el título “Hospédate en Ruzafa con tu familia”, el ayuntamiento constató que el la vivienda no tenía licencia de uso turístico y tampoco estaba inscrita en el Registro de Turismo de la Comunidad Valenciana, con lo que el pasado mes de abril se abrió expediente con una sanción tipificada como grave, por un importe de 10.000 euros a sufragar por la empresa Urbimetro SL.

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El edificio de Peris i Valero para el que se ha pedido un informe de compatibilidad / Francisco Calabuig

Por otra parte, la sociedad Comercial Rent Spain XXL, también del grupo Crein, ha iniciado las obras para abrir un hostal en la calle Isabel la Católica, perpendicular a la calle Colón, en pleno centro de València. Y el pasado 11 de mayo solicitó un informe urbanístico de compatibilidad para varios edificios residenciales a la altura del 123 de Peris i Valero, avenida donde el macrocasero valenciano acumula muchos de sus inmuebles. A falta de conocer el sentido de este trámite, a algunos vecinos de la zona no se les ha escapado que, lo que parece una caja de contadores eléctricos colocada en la fachada del citado edificio, en realidad es un armario de hasta diez cajetines con código alfanumérico, del tipo que se utiliza a menudo para guardar las llaves de alojamientos turísticos o de media estancia anunciados en portales como Airbnb.