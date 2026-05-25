Completan la colmena de nichos del Cementerio General de València

Los trabajos de ampliación de la sección 21 del Cementerio General de València encaran su tramo final y ya permiten apreciar la configuración del ámbito actualmente en obras. Los nuevos bloques de nichos, los viales interiores y el cerramiento se encuentran ya en un avanzado estado de ejecución y con la previsión de finalizar el próximo mes de julio. La actuación permitirá incorporar 2.596 nuevas unidades de enterramiento, distribuidas en 1.540 nichos sencillos y 1.056 nichos columbarios, reforzará la capacidad del Cementerio General y dotará al servicio funerario municipal de una reserva adicional para atender las necesidades de los próximos años.

La sección 21 se ha desarrollado de forma progresiva, mediante distintas actuaciones ejecutadas en función de la evolución de las necesidades del servicio funerario municipal. Esta nueva fase da continuidad al ámbito ya consolidado de la sección, que presenta un elevado grado de ocupación de sus unidades de enterramiento. La obra cuenta con un presupuesto de 2.875.394 euros y se ejecuta a través del contrato marco vigente. Desde el punto de vista económico, se ha certificado cerca del 80 % del presupuesto. El importe restante se destinará a completar los trabajos previstos en esta fase.

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Perimetrar la superficie

La actuación ha permitido generar y cerrar perimetralmente una superficie de ampliación superior a la que se urbaniza y ocupa en la obra en curso. Por ello, parte del nuevo recinto quedará pendiente de urbanización y de construcción de nuevas unidades de enterramiento. Estos trabajos deberán ejecutarse en actuaciones posteriores, al no formar parte de las obras actualmente contratadas, y quedarán condicionados a la disponibilidad de nueva consignación presupuestaria. Dentro de ese desarrollo futuro, uno de los objetivos principales será ejecutar la conexión peatonal interna entre la parte histórica del Cementerio General y la nueva ampliación, mediante el aprovechamiento del marco existente bajo las vías del ferrocarril. Esta conexión permitirá mejorar la accesibilidad peatonal interna y favorecer la integración funcional de la sección 21 con el resto del recinto.