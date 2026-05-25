Los Gay Games alcanzan los 9.600 participantes a un mes de su inauguración

Las inscripciones en los Gay Games XII València 2026 superan ya las 9.600 personas participantes a casi un mes exacto del inicio de los juegos. La convocatoria internacional será inaugurada el próximo 27 de junio, y se desarrollará hasta el 4 de julio en la ciudad, con unas cifras de participación que han sobrepasado con creces la de las anteriores ediciones: 2.634 atletas en Guadalajara, o 2.381 en Hong Kong.

“Son datos muy positivos que ponen en valor el trabajo y el esfuerzo común que se viene realizando estos años con el tejido asociativo deportivo valenciano para hacer realidad este evento, con hasta 39 disciplinas deportivas”, ha explicado la concejala de Igualdad y Deportes, Rocío Gil. Además, la cifra del voluntariado también ha crecido en el último mes, y supera ya las 600 personas inscritas como colaboradoras. Todas ellas contribuirán a la organización y desarrollo del evento a través de cuatro principales líneas: la colaboración desde la red de instalaciones deportivas municipales, el apoyo en las propuestas de carácter cultural, los puntos de información para los participantes y, por último, la coordinación administrativa del evento, centrada esencialmente en la entrega de acreditaciones a las personas participantes.

Ceremonia de apertura

Los juegos darán comienzo con la ceremonia de apertura, que se celebrará en el estadio Ciutat de València el 27 de junio. Mónica Naranjo, Soraya, Suri, Fruela y Choriza May darán la bienvenida a los Gay Games València 2026 en una gala emotiva, cargada de ilusión y celebración por la diversidad. Las entradas para acceder al evento están ya disponibles en la página web oficial, https://www.gaygamesvalencia2026.com/ .

Participantes de 76 nacionalidades

La XII edición de los juegos contará con la presencia de participantes de 76 nacionalidades, entre las que destacan Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Francia y, por supuesto, España. Respecto a las categorías deportivas, las cinco disciplinas más demandadas durante la inscripción de los Gay Games 2026 continúan siendo atletismo, natación, vóleibol, tenis y fútbol.

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Los Gay Games son el evento internacional decano que combina deporte, cultura y comunidad para celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Los Gay Games XII València 2026 se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio próximos, y durante esos días, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en València para disfrutar de 39 disciplinas deportivas, desde el fútbol hasta la petanca, participar en una amplia programación cultural y celebrar de manera conjunta la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.