Estos son los días de junio que habrá parón por huelga en Metrovalencia
Las asambleas de maquinistas de València han decidido mantener el conflicto "ante la ausencia de respuesta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al colectivo"
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha convocado cinco nuevas jornadas de paro en junio en Metrovalencia, en continuidad con las huelgas celebradas en marzo y abril, ante lo que considera una situación de "inacción" respecto a sus propuestas en materia de seguridad operacional técnica y mejoras profesionales.
Los paros tendrán lugar los días 2, 4, 9, 11 y 16 de junio, en tres franjas horarias: de 07:00 a 10:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.
"Ausencia de respuesta"
Las asambleas de maquinistas de València han decidido mantener el conflicto "ante la ausencia de respuesta de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al colectivo". Este miércoles está prevista una reunión en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), a la que SEMAF acudirá, según ha indicado en un comunicado, con "voluntad negociadora".
El sindicato recuerda que sus reivindicaciones están relacionadas con la seguridad en la circulación, la prevención de riesgos laborales y el reconocimiento profesional de la plantilla.
Además, rechaza el último documento presentado por FGV porque, a su juicio, "lejos de recoger las reivindicaciones planteadas”, incorpora nuevos mecanismos que “aumentan la injusticia retributiva” entre colectivos y generan “una mayor incertidumbre sobre las garantías de futuro laboral y el desarrollo profesional”, con especial impacto en los maquinistas.
SEMAF presentó un total de 30 reivindicaciones: diez relativas a la seguridad operacional técnica y veinte vinculadas al XIV Convenio Colectivo. Entre estas últimas figuran el reconocimiento profesional de los maquinistas, la justicia organizacional, lafidelización del personal en puestos con roles críticos de seguridad, la implantación de la cultura justa y la regulación de los sistemas de bolsas de empleo temporal.
Marzo y abril
En marzo, los paros se iniciaron durante las Fallas. En Metrovalencia se convocaron entre el 13 y el 19 de marzo, y también los días 24 y 26 de marzo. En el TRAM de Alicante, las fechas publicadas fueron 13, 16, 18, 20, 24 y 26 de marzo.
En abril, SEMAF convocó cinco nuevos días de huelga como ampliación de los paros de marzo: 16, 21, 23, 28 y 30 de abril, en las franjas 07:00-10:00, 13:00-16:00 y 19:00-21:00, en todas las líneas de Metrovalencia y el TRAM.
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