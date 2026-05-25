'Keep València Beautiful': El jubilado estadounidense que limpia de basura las calles de la ciudad porque "es lo correcto"

Los trabajadores del servicio de limpieza municipal tienen en Ken March, un jubilado estadounidense de 76 años, a su mejor aliado y aún no lo saben. En realidad, Ken es un buen socio para todos los vecinos de la ciudad porque desde hace cinco años, el tiempo que lleva residiendo en València, dedica al menos una hora de la mañana a recoger pequeños desperdicios que encuentra tirados por aceras y jardines de su barrio, "aunque también lo hago si voy a otras zonas", meterlos en un saco y depositarlos en los contenedores.

Pertrechado con sus inseparables pinzas extensibles, un par de bolsas y una gorra que le protege de las inclemencias del tiempo, March se ha convertido en toda una personalidad en su distrito. Vive junto a su mujer Susan en los alrededores del Paseo de la Alameda así que no es difícil encontrarlo cerca del Palau de la Música o por el Jardín del Turia dejando las calles libres de colillas, "la gente cree que la ciudad es su cenicero", papeles, botellas y muchísimas octavillas de publicidad de esas que se dejan en los limpiaparabrisas de los coches.

Desde Florida a València

La historia de Ken y Susan es muy particular. Este matrimonio originario del sur de Florida vivió durante 35 años en la paradisíaca Islamorada, un islote ubicado en el archipiélago que separa el llamado 'Estado del sol' de la isla de Cuba. Él trabajó durante 34 años junto a un maestro pastelero austríaco con el que viajaba por todo Estados Unidos de América vendiendo 'Strudel', el famoso dulce originario del Imperio Austrohúngaro. Susan, por su parte, es nutricionista y su vida laboral se centró en ayudar a las personas a llevar una vida más sana y a combatir la diabetes a través de una dieta equilibrada, "primero de forma presencial y luego online".

Ken y Susan March recogiendo desperdicios por las calles de València / Celeste Martínez

En 2014 comenzó su periplo por el mundo buscando nuevos lugares en los que vivir. Los motivos principales que les llevaron a dejar atrás EEUU son de una contundencia aplastante: un coste de la vida más barato, clima suave y un buen sistema médico. Siguiendo estas máximas, recalaron en Cuenca (Ecuador), donde se unieron a 'Keep Cuenca Beautiful' una comunidad de vecinos que de forma altruista velaba por la limpieza de esta ciudad Patrimonio de la Unesco. Este colectivo les inoculó su afán por mantener su entorno lo más pulcro posible y lo trajeron consigo a València donde se mudaron en julio de 2020.

"Desde el primer día que llegué empecé a recoger la basura que me iba encontrando por la calle", cuenta Ken, y claro, la pregunta surge sola: ¿por qué lo hace? "Estoy contribuyendo a mantener la ciudad limpia porque al final toda ella es mi barrio y creo que es lo correcto". Para implantar el modelo de aseo en el que participó en Ecuador se hizo con unas pinzas extensibles "que vi que utilizaban los servicios de limpieza en París. Son muy cómodas para mí y se adaptan a la mano", explica risueño.

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La reacción de quienes lo ven provisto de este artilugio 'cazando' restos tirados varían desde "quienes me dicen que estoy loco hasta quienes me dan las gracias". Pañales sucios, palomas muertas y otros deshechos han acabado en las bolsas de este jubilado norteamericano quien se muestra comprensivo con la labor de mantenimiento municipal "los trabajadores hacen las labores más pesadas, yo voy dando vueltas buscando entre los arbustos y jardines. Resulta complicado mantener limpia una ciudad tan grande", concluye.