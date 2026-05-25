La renuncia de concejales aviva las esperanzas de los que están en puertas

La próxima incorporación de María Giner a la corporación de València supone el cambio natural en los gobiernos municipales: cuando se produce una baja en el colectivo de concejales, pasa a ocupar el puesto aquel que está inmediatamente después en la lista electoral del partido afectado. Por lo menos, se le ofrece por derecho y, si quiere, puede integrarse, ya sea al equipo de gobierno o, como en este caso, de la oposición. A partir de ahí hay que buscarle un encaje personal y, sobre todo, profesional. Especialmente, a estas alturas de legislatura. Pueden solicitar una excedencia laboral o apelar a una dedicación parcial.

Aunque las corporaciones municipales se eligen para cuatro años y, por definición, son entidades estables, pueden producirse cambios. En el caso de la ciudad de València, por ejemplo, los hay nada deseados, como en la anterior legislatura, cuando Borja Sanjuán se incorporó tras el fallecimiento de Ramón Vilar. Afortunadamente, lo más normal es que se trate de otras causas: nombramientos para otras entidades superiores -como cuando Pilar Bernabé dejó de ser concejala tras ser nombrada delegada de gobierno-, por renuncias o dimisiones.

En la presente legislatura se han producido ya cuatro modificaciones. Por parte de Compromís renunció Joan Ribó, pasando a ocupar su puesto -a recuperarlo- Luisa Notario. Recuperarlo porque ya había estado en la anterior corporación y ocupaba el puesto 10 de la lista. Y lo mismo hizo la socialista Sandra Gómez, merced a lo cual entró Borja Santamaría, el 8 en la lista.

Estos son los casos de renuncias de candidatos que «juegan a ganar». Eran los cabezas de lista de sus respectivas formaciones y, al quedarse fuera de las obligaciones de gobierno, decidieron finalizar sus carreras municipales. Joan Ribó pasó directamente a la «reserva activa» y Sandra Gómez, a Europa.

Dolors López se incorporó tras la renuncia personal de la también socialista María Pérez, quien se ha marchado al sector privado, y María Giner ha entrado ahora tras la renuncia de Sergi Campillo, que fue vicealcalde de Compromís.

En estos momentos falta un año para las nuevas elecciones municipales. Es un margen durante el cual la Casa de la Vila podría todavía acoger a nuevos concejales.

Un director comercial del PP

Que, de hecho, están y tienen nombre y apellidos. Son concejales en potencia, «durmientes», que, en cualquier momento, podrían recibir la orden de «Calienta, que sales». En un momento, posiblemente, no tan cómodo, por que, una vez has optado y has estado en un puesto «posible», lo normal es que cada uno esté establecido en lo personal y lo profesional.

Siguiendo el orden de listas más votadas, el PP tiene en la recámara a Ramón García Cortell. Un personaje conocido en otros ámbitos, como las Fallas. Es un miembro activo del partido, porque ejerce de Coordinador General del Distrito Marítimo, en cuya junta municipal es portavoz y vocal. Pero, sobre todo, es secretario ejecutivo de organización del PP en la ciudad de València.

En lo profesional es Licenciado en Farmacia y empezó en la gerencia de una distribuidora farmacéutica. Sin embargo, desde hace más de veinte años forma parte del comité directivo de una empresa textil con implantación internacional, donde ejerce como director comercial.

Con la entrada de María Giner en Compromís, el siguiente en la recámara es Juan Antonio García, quien, en caso de tener que ingresar, sería protagonista de una curiosa historia de ida y vuelta. Porque fue el gran perjudicado de las primarias en Iniciativa, donde se produjo un particular ‘se repite’ después de que se alegara que se había comunicado un cambio en la forma de llevar a cabo la votación. Juan Antonio García, finalmente (y a pesar del recurso que él mismo presentó contra esta segunda votación) quedó tercero, pero la «cremallera» de las listas lo mandó al puesto doce, difícil para entrar en el equipo de gobierno e imposible en la oposición. Es graduado en Ciencias Políticas y viene forjado en la organización juvenil.

En el PSOE esperan que ya no haya más cambios (dos en la anterior legislatura, una de ellas la más triste de todas, la del Concejal Perpetuo Ramón Vilar y dos en la actual). Pero si hace falta está una persona comprometida como Paco Quiles, persona dedicada sobre todo a las personas con discapacidad. Ha sido entrenador en diferentes deportes adaptados -incluyendo la Boccia, desarrollada como presidente de la asociación Amics de la Boccia- y ha participado en dos ciclos olímpicos. Profesionalmente trabaja en el sector terciario y desde hace 14 años dirige la asociación Daño Cerebral Valencia - Nueva Opción.

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Abogado en Vox

Cuando surgió la crisis en Vox, las miradas se posaron en Daniel Calabuig -e incluso en María Pilar Moral, por si había salida traumática de Juanma Badenas y Cecilia Herrero-. Pero aparte de que las aguas se remansaron, nunca hay que olvidar que las actas de concejal son personales y que si hay una baja, solo puede ser a título personal. El caso es que el 5 de la lista es Daniel Calabuig. Graduado en Derecho y con máster en Abogacía, es letrado del Arzobispado de València. Esa característica le hizo llamativo cuando se desvelaron las listas. De hecho, había pleiteado contra la casa grande reclamando el acceso libre a la APR a los sacerdotes de las parroquias en Ciutat Vella.