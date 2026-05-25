Ribó presiona para que Compromís ratifique a Oltra antes de junio y apoya una lista unitaria de izquierdas en València

La lentitud en el seno de Compromís para ratificar el nombramiento de Mònica Oltra como candidata de la coalición valencianista a la Alcaldía de València empieza a pesar poco a poco. Después de que la ejecutiva de Compromís en la capital del Turia dejara en suspenso el inicio de los procesos internos para designar a la exvicepresidenta del Consell como cabeza de lista, el exalcalde Joan Ribó ha dado un paso al frente para intentar desatascar la situación y que se convoque una asamblea que ratifique a Oltra antes de junio.

El exalcalde ha enviado un escrito a la ejecutiva de la coalición donde pide precisamente esto y apoya el diseño de la candidatura "siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso", además de apoyar la integración de "otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil que permitan conformar una lista electoral unitaria e ilusionante donde cada voto progresista sume para el cambio".

En el escrito registrado este lunes en la sede del partido, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el exalcalde afirma vivir "con mucha preocupación la cada vez más evidente degeneración de esta ciudad y cómo está siendo troceada y vendida a los peores postores". A su juicio, ya se sabe lo que proponen PP y Vox para Valencia: "Precios de la vivienda prohibitivos que expulsan al vecino, la privatización total del espacio público, el abandono de los servicios sociales y la regresión en derechos y libertades civiles".

Frente a ello, Ribó reivindica el balance de los ocho años de gobierno de Compromís: "Transformamos Valencia y la pusimos en el mapa del avance en derechos, de la reducción de la contaminación, de la creación de ocupación y de las políticas ecologistas", escribe, añadiendo que lo hicieron "con las manos limpias de cualquier tipo de corrupción". El exalcalde aclara que, pese a que "mi momento en primera línea política ya ha pasado", continúa siendo "un miembro activo de Compromís, trabajando con la izquierda transformadora de la ciudad de Valencia, luchando por las necesidades de la ciudadanía y por el bienestar de las personas más vulnerables".

En ese contexto, defiende que el anuncio de Mònica Oltra de aspirar a la alcaldía de Valencia "refuerza y potencia el liderazgo de Compromís en el espacio progresista de Valencia, con la oportunidad de recuperar una institución, el Ayuntamiento, que tanto puede mejorar la vida de los valencianos y valencianas". Por ello, escribe Ribó, "creo firmemente que hay que avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar a Mònica Oltra como cabeza de la candidatura de Compromís al ayuntamiento de Valencia, confeccionar de forma unitaria esta candidatura y comenzar a trabajar, barrio a barrio, en la próxima campaña electoral".

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La propuesta concreta incluye tres puntos dirigidos a todos los miembros de la ejecutiva. Primero, "iniciar el procedimiento de una convocatoria extraordinaria de una Asamblea de Compromís per València que ratifique a Mònica Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia no más tarde de la última semana de junio". Segundo, "confeccionar la candidatura a las elecciones municipales siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso, eligiendo una propuesta que permita consensuar la lista electoral y respete la representatividad de los adheridos de Compromís, como se ha hecho siempre". Tercero, "manifestar la voluntad de integrar otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil que permitan conformar una lista electoral unitaria e ilusionante donde cada voto progresista sume para el cambio".