Veto final a la colmena de 34 bajos turísticos en Russafa mientras entra en vigor la ordenanza de apartamentos

El Ayuntamiento de València ha denegado definitivamente la licencia ambiental para la colmena de 34 bajos turísticos con aparcamientos proyectada en la calle Puerto Rico de Russafa. El consistorio apoya el veto en la discrepancia entre el proyecto que obtuvo el informe de compatibilidad urbanística favorable y el proyecto que finalmente se ha presentado para conseguir dicha licencia, sin el beneplácito del servicio de Urbanismo.

Antes de este bloqueo definitivo, el representante de la empresa alegó en abril en dos tandas argumentando que la administración pretende atribuir efectos al informe de compatibilidad urbanística que la norma no prevé, y que además el ayuntamiento debería haber manifestado esta discrepancia desde el principio de la tramitación. Asimismo, el escrito denuncia que el informe municipal de febrero de 2026 es impreciso y carece de motivación suficiente para sustentar la denegación, y critica que no se haya especificado si las deficiencias encontradas eran corregibles.

Posteriormente, en una ampliación de alegaciones con disquisiciones técnicas, el empresario rechaza que el ayuntamiento utilice la condición de solar de la parcela interior de la manzana para denegar la promoción y rechaza también el incumplimiento de la altura de mínima de la planta baja o la supuesta incompatibilidad de la subdivisión del espacio en dos plantas/entreplanta.

Pero el ayuntamiento no las estima y se ratifica en su posición: el proyecto técnico presentado para solicitar la licencia ambiental no es el mismo que obtuvo el informe de compatibilidad urbanística favorable. La parcela no tiene condición legal de solar. Y en ante el proyecto presentado no cabe una subsanación, dado que no se trata de un simple error. El proyecto técnico completo presenta deficiencias sustanciales.

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La alcaldesa María José Catalá ha reivindicado esta mañana ante la prensa que el Ayuntamiento de València se ha puesto firme contra los proyectos turísticos que no cumplen los condicionantes impuestos por su gobierno, y ha recordado que justo hoy entra en vigor una de las ordenanzas más restrictivas de España. Además, su equipo acaba de lograr algo de oxígeno en los tribunales después de que la jueza haya archivado una querella contra el concejal Juan Giner presentada por un grupo de inversores extranjeros a los que se les había denegado la licencia para hacer dos apartahoteles en sendos bajos comerciales de Benicalap.