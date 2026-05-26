"¡Ayer pegaron a una mujer al grito de bollera!": el Orgullo LGTBI enciende el pleno de València

El debate sobre el Orgullo LGTBI y la defensa de los derechos del colectivo ha encendido el pleno del Ayuntamiento de València, con posiciones muy enfrentadas entre gobierno y oposición. El choque político ha estado precedido de cuatro activistas que, en representación de entidades sociales y clubes deportivos, han denunciado el retroceso de las políticas de diversidad en el Cap i Casal y en la Generalitat, con los recortes de la ley trans como símbolo del varapalo institucional.

Lluïsa Notario, de Compromís, ha abierto la ronda de intervenciones lamentando que el consistorio haya perdido el quórum en la defensa cerrada de los derechos del colectivo y la actividad del movimiento asociativo. Antes esos derechos no se discutían, ha dicho, pero “eso se ha roto con este gobierno”. “A la extrema derecha no la vamos a convencer porque el odio es su bandera, pero el PP ha decidido gobernar asumiendo esa agenda”, ha criticado. Notario ha considerado que el gobierno municipal articula campañas vacías en operaciones de “maquillaje” y “marketing”, ante lo cual ha tendido la mano a las entidades presentes: “Esta moción no solo va de interpelar al PP y Vox, es decirle a València que no se puede permitir el retroceso en seguridad y libertad. Que no estáis solos y nunca estaréis solos”, ha dicho mirando a las asociaciones LGTBI.

Para Notario, los Gay Games son “una cortina de humo” mientras desaparecen políticas públicas, recursos y espacios de participación; y ha asegurado que su grupo no se opone a los juegos, porque de hecho llegan a València gracias a su impulso, pero sí recelan de la manera en que se están organizando. De espaldas a asociaciones como Lambda y desplazando del calendario el día en que históricamente se ha celebrado la manifestación del Orgullo.

La socialista Nuria Llopis en el pleno del Ayuntamiento de València / Fernando Bustamante

Acto seguido, la socialista Nuria Llopis ha citado declaraciones de Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, Vicente Barrera y Susana Camarero con las que afeaban o directamente impugnaban el activismo por la diversidad sexual, para subrayar la hostilidad del discurso de quienes, ha dicho, deberían proteger y defender los derechos del colectivo. “Este gobierno tiene dos caras”, ha continuado Llopis, “acoge un evento por la diversidad pero bloquea el convenio con Lambda, retira los bancos arcoiris y las banderas, elimina el servicio Infosex, o vota en contra de tipificar como delito las terapias de conversión. Ahora se llama pinkwashing, pero hay otra expresión más antigua que les define: lobo con piel de cordero. El Orgullo no es hacerse una foto”, ha cerrado la concejala socialista.

A continuación ha intervenido el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, para redundar en el argumentario que ha venido ensayando en todas las mociones relacionadas con la diversidad sexual. El voxista ha criticado a la izquierda por “agitar el miedo y vivir del enfrentamiento”, y ha negado que exista discriminación ni odio hacia el colectivo. Para ilustrar su tesis, Gosálbez ha explicado que el Síndic de Greuges apenas recibe quejas anuales por agresiones de carácter homófobo. Y ha terminado argumentando que su partido –los dos concejales díscolos, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, ya se habían ido– defiende la misma ley para todos y la misma protección para todos. “Vox defiende la misma dignidad para todos sin ningún tipo de etiqueta”, ha defendido el portavoz de un partido que trata de imponer la prioridad nacional allí donde gobierna.

Por último, Rocío Gil (PP), concejala de Igualdad, ha centrado su primera intervención en su relación con Lambda, principal entidad LGTBI de València: ha dicho que el convenio con esta asociación finalizó el 31 de diciembre de 2024, que se prolongó un año y a petición de Lambda se sacaron los gastos subvencionables del Orgullo. Además ha explicado que la entidad accede a subvención de concurrencia competitiva porque dársela de manera nominativa sería excluyente, y ha asegurado que la asociación ha faltado a sus obligaciones contractuales el pasado lunes cuando sus formadores no acudieron a un curso con los funcionarios del ayuntamiento. Gil ha reivindicado los Gay Games, que ya acumulan 9.600 inscritos y 600 voluntarios.

La concejal de Igualdad, Rocío Gil, en el pleno del Ayuntamiento de València / Fernando Bustamante

En el turno de réplica, Notario ha tachado el discurso de Gosálbez de “vomitivo” y ha denunciado su negacionismo en materia de lgtbifobia con un ejemplo concreto: “Dice que alimentamos el miedo. Que no es real lo que decimos y que nadie pierde derechos por ser homosexual. “Ayer a una mujer le pegaron una paliza por ser bollera. Le llamaron bollera de mierda”, ha gritado Notario en el atril mientras enseñaba en su móvil la noticia de una agresión a una mujer en Pontevedra. “Mientras le pegaron un botellazo y ella huíapara salvar su integridad fisica. Hay muchisimas agresiones a personas LGTBI continuamente. Estos señores están gobernando”, ha lamentado en alusión a Vox.

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Por su parte, Llopis ha contestado a la titular de Igualdad criticando que la rescisión del convenio con Lambda y la ruptura de esa relación ha venido forzado por el propio ayuntamiento, y ha tildado su actitud de autoritaria. Gosálbez ha vuelto a decir que la izquierda separa a los españoles –a los hombres de las mujeres, los heterosexuales de los homosexuales y los empresarios de los trabajadores–. Finalmente, Rocío Gil ha lamentado que la izquierda se apropie de los derechos del colectivo y ha pedido a sus compañeros concejales que se sumen a la celebración de los Gay Games porque de hecho, lejos del foco político, algunos ya están pidiendo entradas para el Opening. La ceremonia de apertura será el 27 de junio en el Estadi Ciutat de València con las actuaciones de Soraya Arnelas y Mónica Naranjo.