El ayuntamiento lanza la candidatura del Corpus como patrimonio de la humanidad tras la negativa inicial de PP y Vox

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado por unanimidad el lanzamiento de la candidatura de la festividad del Corpus como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, un reconocimiento que ha impulsado el grupo municipal de Compromís y que el Partido Popular y Vox han modulado con una moción alternativa y favorable que ha causado sorpresa en la oposición después de que en la Comisión de Cultura de la semana pasada PP y Vox votaran en contra.

En principio, lo que se debatía en el pleno era una moción de Compromís para impulsar una candidatura de las festividades del Corpus como Patrimonio Cultural de la Humanidad, una fiesta que cumple ahora setecientos años y que reúne todas las singularidades y tradiciones necesarias para aspirar a ese galardón. Pero antes del debate, la Concejalía de Fiestas, en manos de Mónica Gil, de Vox, ha presentado una moción alternativa que ha obligado a parar el debate, a petición del concejal de Compromís Pere Fuset, para estudiar el texto.

Y ha habido acuerdo. Esa moción alternativa incluye el inicio de los trabajos para lanzar la candidatura ante la Unesco, lo que ha merecido el apoyo unánime de toda la corporación. No, por ello, sin que los grupos de la oposición mostraran su sorpresa por el cambio de actitud respecto a la comisión.

"Esta es una propuesta seria y con voluntad de consenso, pero hace una semana el PP y Vox decidieron ir en dirección contraria y sin dar explicación", ha recordado el concejal de Compromís Pere Fuset, que ha mostrado su satisfacción por esa rectificación. "Pensaban que le daban el no a compromís, pero le decían no a una parte de nuestra historia", ha añadido.

El concejal de Compromís asegura que su formación ha trabajado hasta el último momento para impulsar esta candidatura y ha advertido que se trata de un trabajo largo y sostenido, igual que pasó con las Fallas, con la fiesta de Elx o la de Algemesí. "Hoy toca reconocer a entidades como Amics del Corpus o els Campaners que han luchado por esta fiesta más allá de las celebraciones oficiales".

Para Fuset, el Corpus es una fiesta que "desborda la tradición religiosa". ·"Es Cultura en mayúsculas, es patrimonio del pueblo valenciano. No estamos hablando de atraer más turistas, sino de proteger un patrimonio de todos los valencianos", ha advertido el concejal de Compromís.

También la concejala socialista Muria Llopis, ha celebrado que se ha llegado a un acuerdo en contra de lo que había pasado el martes pasado. "Ahora nos lo explicarán. Igual dijeron no porque era una propuesta de la oposición. Y eso es peligroso. Pero claro, ¿cómo le explicas eso a la fiesta?, se ha preguntado.

Fusión de propuestas

En defensa de este cambio de rumbo, la concejala Mónica Gil, de Vox, también ha celebrado el acuerdo. "Hemos fusionado las propuestas del señor Fuset y nosotros, y celebro que hayamos llegado a un acuerdo, porque por encima del interés partidista está el interés general, de las tradiciones y de la sociedad valenciana", ha explicado. "No es cierto que estuviéramos contraponiendo la declaración de fiesta de interés turístico nacional a la declaración de patrimonio de la humanidad, son caminos compatibles", ha defendido.

En la moción alternativa, el equipo de Gobierno ha introducido dos puntos para acelerar los trabajos de conservación de las Rocas en base al estudio de la Universitat de València y para realizar trabajos de estudio y conservación de las pinturas que han aparecido en la restauración de la Casa de las Rocas.

En este sentido, Mónica Gil ha lamentado que "quienes se declaraban defensores del patrimonio, se olvidaron de su conservación. Hicieron reparaciones puntuales, pero se olvidaron de las estructuras. Tuvo que ser un informe de la Universitat el que dijo que no se habían reparado desde hace años".

Pere Fuset ha respondido recordando que "para que ustedes vayan a hacerse fotos a las fiestas, ha habido gente que ha trabajado por ese patrimonio. Ya reparamos las Rocas y se ha oficializado el Museo del Corpus, y el cartel de la fiesta, un cartel que han vuelto a suprimir, y la rehabilitación de la Casa de les Roques en 2022", ha añadido.

Nuria Llopis, por su parte, reiterando su alegría, pero asegurando que "esto suena a reculada". "Igual han hablado con la alcaldesa o con el Corpus y le han dicho que no le viene bien esto", ha dicho.

Para terminar, Mónica Gil ha aseverado que lo que se votaba hoy "es una mezcla de los puntos nuestros y de los suyos". "No es su moción, señor Fuset", ha recalcado.

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"Impulsaremos la candidatura, pero lo haremos con rigor y con solvencia, no mediante fórmulas frívolas y aceleradas como ustedes plantean donde todo acaba en un sainete político de interés partidista. Este gobierno va a situar a todas las fiestas en el lugar de relevancia que merecen, no como ustedes que las tenían arrinconadas, porque ustedes no respetan las tradiciones religiosas". "Lo haremos bien, sin atajos y sin propaganda. Un séptimo centenario exige altura institucional, seriedad y excelencia como hemos tenido ahora".