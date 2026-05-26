El Ayuntamiento de València aprueba la declaración del Teatro Olympia y la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer como Bienes de Relevancia Local

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado provisionalmente la declaración del Teatro Olympia y de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer como Bienes de Relevancia Local (BRL) de la ciudad de València con los votos a favor del equipo de gobierno y del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal de Compromís. Con esta declaración, el plenario aprueba provisionalmente la modificación puntual del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella para incluir estos dos edificios como elementos patrimoniales de la ciudad. El Ayuntamiento remitirá ahora estas actuaciones a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para su aprobación definitiva.

La Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer, conocida popularmente como el Pouet de Sant Vicent, está ubicada en la calle de la Mar, en el barrio de la Xerea. Casa solariega de la familia Ferrer, fue adquirida por la ciudad en 1573 y reedificada posteriormente en varias ocasiones. Destaca la decoración cerámica que adorna el pozo, que data del siglo XVIII. La declaración patrimonial de la Casa Natalicia se produce como lugar histórico y está vinculada a la vida del santo y a la memoria popular de la ciudad.

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El pozo de la casa de san Vicent Ferrer. / Levante-EMV

El Teatro Olympia, ubicado en la calle de Sant Vicent, 44, en el barrio de Sant Francesc, es un edificio teatral construido en 1915 por el arquitecto Vicente Rodríguez Martín sobre el solar del antiguo Convento de Sant Gregori. Se inauguró con una representación operística de El barbero de Sevilla y, en sus más de cien años de vida, ha ofrecido música, cine y teatro. Es una sala teatral clásica a la italiana de molduras doradas y terciopelo rojo y en la que destaca la gran marquesina de la entrada principal. La declaración del Teatro Olympia se produce en la categoría de sitio histórico por su vinculación a la vida cultural de la ciudad.