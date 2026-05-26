Patrimonio
El Ayuntamiento de València aprueba la declaración del Teatro Olympia y la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer como Bienes de Relevancia Local
El pleno aprueba la modificación puntual del Plan de Ciutat Vella para ampliar el catálogo de bienes protegidos
El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado provisionalmente la declaración del Teatro Olympia y de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer como Bienes de Relevancia Local (BRL) de la ciudad de València con los votos a favor del equipo de gobierno y del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal de Compromís. Con esta declaración, el plenario aprueba provisionalmente la modificación puntual del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella para incluir estos dos edificios como elementos patrimoniales de la ciudad. El Ayuntamiento remitirá ahora estas actuaciones a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para su aprobación definitiva.
La Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer, conocida popularmente como el Pouet de Sant Vicent, está ubicada en la calle de la Mar, en el barrio de la Xerea. Casa solariega de la familia Ferrer, fue adquirida por la ciudad en 1573 y reedificada posteriormente en varias ocasiones. Destaca la decoración cerámica que adorna el pozo, que data del siglo XVIII. La declaración patrimonial de la Casa Natalicia se produce como lugar histórico y está vinculada a la vida del santo y a la memoria popular de la ciudad.
El Teatro Olympia, ubicado en la calle de Sant Vicent, 44, en el barrio de Sant Francesc, es un edificio teatral construido en 1915 por el arquitecto Vicente Rodríguez Martín sobre el solar del antiguo Convento de Sant Gregori. Se inauguró con una representación operística de El barbero de Sevilla y, en sus más de cien años de vida, ha ofrecido música, cine y teatro. Es una sala teatral clásica a la italiana de molduras doradas y terciopelo rojo y en la que destaca la gran marquesina de la entrada principal. La declaración del Teatro Olympia se produce en la categoría de sitio histórico por su vinculación a la vida cultural de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal
- Aspirantes a conductor denunciarán a la EMT de València por supuestas 'irregularidades' en el proceso de selección de la bolsa
- Catalá anuncia una reforma del Jardín del Turia que incluye el estanque anti-asentamientos de Vox
- Echa el freno: nuevos radares fijos en la ciudad de València
- La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía
- El casco histórico de Patraix reclama una intervención urgente tras la caída de tres viviendas centenarias
- València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones
- Sergi Campillo deja su acta de concejal por Compromís en el Ayuntamiento de València