Campillo deja la política y pide una lista liderada por Oltra "donde todas las partes estén cómodas"

El concejal de Compromís y vicealcalde de València, Sergi Campillo, acaba de ponerle el punto y final a su trayectoria política. Campillo se ha despedido del pleno del Ayuntamiento de València con un discurso emocionado, con recuerdo para quienes le han ayudado a llegar y sostenerse en el tercer consistorio de España, y algún recado para la coalición que deja atrás de cara a las elecciones municipales de 2027.

El doctor en Biología entró hace 15 años en el pleno como asesor de Compromís y se despide hoy tras decidir que “era hora de finalizar esta etapa tan maravillosa y a veces difícil”. “El balance es enormemente satisfactorio”, ha continuado, “sé que muchas veces comenzar una nueva etapa es complicado, pero tengo la convicción que este era el momento, que mi ciclo había terminado y que debía emprender nuevos caminos en mi vida. Cuando uno llega a esa conclusión debe ser sincero con uno mismo y con la gente que deposita la papeleta de Compromís en una urna”, ha reflexionado.

Campillo estuvo ocho años como concejal de gobierno en el Rialto –“haber sido vicealcalde es y será el mayor honor de mi vida política institucional”, ha dicho– y tres años en la oposición, un recorrido muy marcado por la influencia de Ribó. “Para mí ha sido un referente ético y político. Nunca podré estar suficientemente agradecido al que para mí será para siempre el alcalde de la ciudad, con todos los respetos al resto de alcaldes y alcaldesas de València. Un hombre que que ha abordado la política con serenidad y nunca ha dejado obnubilarse. Un hombre tranquilo pero con ideas firmes que puso las bases de la ciudad que hoy podemos disfrutar en muchos aspectos. Pero sobre todo, un hombre que entendió los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades y especialmente el cambio climático y sus enormes consecuencias para nuestros barrios”, ha dicho el ya exedil antes de agradecer a Ribó que le encomendara desarrollar parte de las políticas verdes del Cap i Casal.

Sergi Campillo y Papi Robles / Levante-EMV

Acto seguido, el científico ha elogiado la memoria histórica y el diálogo frente a los sistemas autoritarios y la ultraderecha que recorre medio mundo imponiendo ideas regresivas e impidiendo hacer discursos como el que ha protagonizado hoy en el arranque del pleno de mayo. Campillo ha dicho ser hijo de una madre que vivió toda su juventud en dictadura y de un Estado del Bienestar que le permitió estudiar una carrera, hacer una tesis y subir en el ascensor social hasta ostentar un cargo en el ayuntamiento. “Hemos de reivindicar los derechos inalienables a la democracia y la libertad y hemos de reivindicar el diálogo por encima de todo”, ha dicho.

De su etapa como gobierno, el valencianista ha reivindicado la mirada de una València más comprometida, verde, orgullosa de la diversidad, que priorice el bien común y donde sus barrios no pierdan su identidad frente al turismo masivo, que hable su lengua –“hablemos valenciano, es lo que nos diferencia del resto del mundo”, ha pedido–, que luche contra el cambio climático y que no mire a otro lado en genocidios como el de Palestina. “Una ciudad donde estemos orgullosos de vivir. València es una ciudad cómoda, que queremos y queremos que progrese”.

Sergi Campillo y María José Catalá / Levante-EMV

De cara a las elecciones municipales que están por venir en 2027, Campillo ha dejado un vaticinio en forma de petición: “Estoy convencido que más pronto que tarde conseguiremos cerrar una lista de izquierdas donde todas las partes estén cómodas con Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía. En Compromís hacemos las cosas complicadas, pero también tenemos claro que el bien de la ciudad está por encima de todo. Diálogo y acuerdo”, ha reclamado, deseando éxitos a la coalición de la que sale a un año justo de los comicios.

Finalmente, en la ronda de agradecimientos, Campillo se ha acordado de su madre –“que se deslomó para que sus hijos hicieran carrera”–, de su pareja José de Lamo, de Lluïsa Notario, compañera de partido y de periplo vital, de Papi Robles por quererle y cuidarle pese a los encontronazos lógicos de la actividad política, de sus compañeros de partido, de sus excompañeros del gobierno progresista, del resto de concejales con los que a veces ha encontrado acuerdos y siempre respeto, del personal del ayuntamiento que consigue hacerlo funcionar por encima de cualquier sigla, de los vecinos y vecinas que han confiado en él y del activismo al que ha reclamado seguir luchando por el ecologismo y el derecho a la vivienda, actualmente en retroceso.

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“Hay que reivindicar la Política en mayúsculas. Muchas gracias y hasta siempre”, ha dicho antes de recibir una maceta como regalo y cerrar una etapa de 15 años.