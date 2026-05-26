Carbonell promete un plan para la Roqueta y rechaza el urbanismo táctico que propone la oposición

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha anunciado la elaboración de un plan que mejore la movilidad y la seguridad en la Roqueta siguiendo el mandato de los presupuestos participativos de este año. No ha admitido, sin embargo, una propuesta del concejal socialista Borja Santamaría para actuar, entre tanto, por la vía del urbanismo táctico, ya que, según ha dicho, no es la idea del actual gobierno municipal.

Como viene relatando este periódico en las últimas semanas, los vecinos de la Roqueta, que es el barrio del entorno de Convento Jerusalén, han denunciado los problemas de seguridad que padecen por la presencia de un grupo de gorrillas que tienen atemorizado al barrio y que se refugian en un aparcamiento de la calle Xàtiva. Piden, por ello, mayor presencia policial y una intervención urbanística en el barrio que promocione la zona verde de aparcamiento, así como evitar las molestias por ruido y botellón derivado de los locales de ocio próximos.

Estas propuestas han sido trasladadas hoy al pleno del Ayuntamiento de València por parte del concejal socialista Borja Santamaría, que ha denunciado el abandono del barrio y ha formulado tres propuestas concretas: un plan especial de convivencia para el barrio, un aumento del baldeo en las calles más afectadas por el botellón y control de la contrata de limpieza.

Respuesta municipal

Por su parte, el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, ha asegurado que ya hay un dispositivo de limpieza en torno a la discoteca más conflictiva en este sentido y que han mantenido varias reuniones con los vecinos para tratar los problemas del barrio, lo que habría derivado en un aumento de la presencia policial.

Es más, ha asegurado que en materia de Movilidad y Urbanismo "hay proyectos importantes". "El barrio se va a ver muy beneficiado por el plan de San Agustín, San Vicente y avenida del Oeste; se han instalado bolardos en la calle Padre Jofre; y en el Plan Participa se estudiará un plan para dar cabida a todas las reivindicaciones del barrio", ha explicado.

"¿Le está diciendo a los vecinos que esperen?", ha preguntado Santamaría en su segunda intervención. "De la inseguridad le echan la culpa a la Policía Nacional y presumen de limpieza y seguridad en la Roqueta cuando la sensación es que hay más suciedad y más inseguridad", ha aseverado el edil socialista, quien ha retado al Gobierno de PP y Vox a actuar en la Roqueta, mientras se ponen en marcha todos esos planes urbanos, a través del urbanismo táctico, es decir, regulando el espacio público mediante, por ejemplo, maceteros como los colocados en la plaza del Ayuntamiento.

Finalmente, Santamaría le ha afeado a Carbonell que hiciera caso a los vecinos de Jorge Juan cuando dijeron no a la peatonalización de la calle y, sin embargo, a los vecinos de la Roqueta no los escuchen. "Hagan el mismo caso a todos los vecinos", le espetó.

Por su parte, el concejal de Compromís, Pere Fuset, ha señalado que "los problemas se están agravando" en la Roqueta cuando los "los vecinos solo quieren mas zonas verdes, árboles, evitar los apartamentos turísticos, controlar el ruido de las discotecas, y mejorar la seguridad y la movilidad". "Yo me sumo al urbanismo táctico que propone Santamaría. Si reduce la rotación de vehículos estaremos a favor, porque aumentar la rotación es aumentar los gorrillas. Están a tiempo de rectificar. Si es así el acuerdo es inminente".

No al urbanismo táctico

Pero no ha habido acuerdo. "El urbanismo táctico no es una de las medidas que apoya este gobierno. Hacemos urbanismo definitivo y así continuaremos actuando", ha sentenciado Carbonell.

Es más, el concejal se ha mostrado sorprendido con la actitud de la oposición frente a los gorrillas, ya que "las campañas de la Policía Local han sido criticadas por vosotros y ahora los gorrillas son un problema". "Los gorrillas existen donde hay zona azul y donde no la hay, y la Policía Local trabaja en podas partes", ha dicho.

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Para terminar, Carbonell ha dado datos de intervenciones policiales en la Roqueta, asegurando que se han multiplicado las detenciones y las intervenciones este año respecto a la etapa del anterior gobierno progresista.