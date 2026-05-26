Cecilia Herrero (Vox), al borde del banquillo: la Audiencia de València aprecia indicios de delito en sus tuits

Los tuits investigados:

1) El día 17 de abril de 2020 y en respuesta a un mensaje de “Fructuoso” que decía: “No puedo imaginar cómo habrían sido las ruedas de prensa de los expertos con periodistas en persona. Posiblemente una carnicería”, la investigada publicó el mensaje: “O una sauna gay”.

2) El día 26 de junio de 2020 y en respuesta a una noticia publicada por EL MUNDO el día 25/6/2020 y que decía: “Piden la retirada de la marca Conguitos por racista a través de una campaña en redes…”,la investigada publicó el mensaje: “Que levante la mano quien crea que el ataque a los Conguitos va a ser una merienda de negros” y el mensaje: “El ataque a los conguitos es una merienda de negros.”

3) El día 6 de julio de 2020 publicó el mensaje: “Sánchez se ha ido a Portugal a comprar toallas para las saunas gays del suegro. Era urgente. Ahora lo entendéis, verdad?”.

4) El día 21 de julio de 2020 y en respuesta a la publicación por EL GATO AL AGUA de la pregunta. “¿Cómo crees que el gobierno usará el dinero aprobado en nuestro país?”, la investigada publicó el mensaje: “Moros, putas, coca y mariscadas”.

5) El día 28 de julio de 2020 y en respuesta a la publicación por EL AURIGA DE DELFOS del mensaje: “Es increíble… noches tropicales” la investigada publicó el mensaje: “ Viene de África, verdad?”. Respondiendo el primero: “Si! Ayer estaba el cielo como con tierra, ni se veían las nubes”. Ante lo que la investigada publicó otro mensaje diciendo: “De África puede venir algo bueno?”.

6) El día 2 de agosto de 2020 y en respuesta a “buche tocahuevos” publicó el mensaje: “Ya le gustaría a #Hitler ser la mitad de malvado que Echenique.”

7) El día 20 de agosto de 2020 y en respuesta a la publicación de “Periodista infiltrado”, que igualmente publicaba una fotografía de inmigrantes por mar al parecer en el momento de ser rescatados y que decía: “Aquí podéis ir eligiendo a vuestros yernos. Mirad que simpáticos y buena gente que se les ve, vienen a pagarnos las pensiones...”, la investigada publicó el mensaje: “DEPORTACIÓN YA. Su actitud no es de estar ni necesitados ni asustados ni de huir de nada. Comparemos su actitud y sus caras con las de los refugiados sirios. ¡Es una invasión y el gobierno la alienta! Ley y Justicia.”

8) El día 12 de septiembre de 2020 y en respuesta a la publicación por ABC de la noticia. “Un estudio publicado por The New York Times determina que los españoles no son de raza blanca…”, la investigada publicó el mensaje: “Somos negros. Ya podemos saquear Louis Vuitton y Apple y hacer que se arrodillen y nos besen los pies.”

9) El día 25 de noviembre de 2020 y en respuesta a la publicación de “Natalia”: “Ya son 6.000 los inmigrantes alojados en hoteles en Canarias con un coste de 300.000 euros del contribuyente al día abc.es”, la investigada publicó el mensaje: “EXPULSIÓN YA. No son inmigrantes, son un ejército invasor.”

10) El día 29 de noviembre de 2020 la investigada publicó el mensaje: “1) hay españoles necesitados ignorados por Cruz Roja. 2) en Navidad te restringen a 6 personas y no puedes reunirte con todos tus familiares pero los inmigrantes pueden hacer lo que quieran. EXPULSIÓN Y BOICOT A CRUZ ROJA”.

11) El día 17 de diciembre de 2020 la investigada publicó el mensaje: “¿La Ley de Eutanasia qué prevé para personas como Echenique?”.

12) El día 20 de diciembre de 2020 y en respuesta a un mensaje del día anterior de “Jucil Nacional” en el que se decía: “Las comparaciones son odiosas, más cuando el gobierno de España entrega a Marruecos unos espléndidos Toyota y la dirección de la guardia civil adquiere unos Dacia, para persecuciones contra delincuentes y narcotraficantes”, la investigada publicó el mensaje: “Basta de patrocinar al moro. Los recursos nacionales para los españoles.”

13) El día 22 de diciembre de 2020 la investigada publicó el mensaje: “Expulsión de la embajadora de Marruecos del Reino de España. Ningún moro nos robará dos ciudades.”

14) También, el mismo día, ante la publicación de “Carlos Manuel” del mensaje: “Ceuta y Melilla jamás han sido marroquíes, son España desde muchos siglo antes de que existiese Marruecos…”, la investigada publicó el mensaje:” El moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor.

15) También el mismo día la investigada publicó el mensaje: “Ceuta y Melilla son España. Quieren conquistar dos ciudades que nunca fueron suyas. Esas palabras son beligerantes y el Gobierno, debería haber puesto en su sitio al moro ya.”

16) El día 23 de enero de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Asco. Son salvajes. FUERA ÁFRICA DE LA EUROPA CIVILIZADA.”

17) El día 29 de enero de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Podemos prometió el oro y el moro. Desde que gobiernan, mucho moro y nada de oro.”

18) El día 9 de marzo de 2021 y tras reproducir una fotografía de un diario en el que aparece el titular “Heridos 3 guardias civiles en un nuevo asalto a la valla de Melilla”, la investigada publicó el mensaje: “BASTA. Blindar nuestras fronteras y apoyar a las FCSE (DEL ESTADO SÍ) es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes NUESTRO DERECHO. Expulsión YA.”

19) El día 18 de mayo de 2021 la investigada publicó el mensaje: “No son ni migrantes, ni inmigrantes. Son INVASORES.”

20) También el mismo día publicó otros dos mensajes: “Se dice “los moros nos invaden” y “SÁNCHEZ ES UN TRAIDOR. Ha vendido España a los moros.”

21) El día 19 de mayo de 2021 y en respuesta a un mensaje de Silvia en el que decía: “He convocado mañana un Consejo Territorial urgente para abordar junto a las CCAA la situación de los niños y niñas que migran solos en Ceuta…” la investigada publicó un mensaje en el que decía: “¿Qué niñas? Son solo tíos. Y antes de convocar nada ESTUDIA Y TRABAJA. Si tuvieses honor dejarías ese puesto a alguien preparado.”. Y ante la respuesta de “Legionela Rica”: “Habrá algún niñe también, que te juegas?”, la investigada publicó el mensaje: “Moro? Ni de coña.” Luego ante una nueva publicación de “Legionela Rica” diciendo: “Espera a que la Belarra y la Montero lo pillen por banda y lo devuelvan a Marruecos hormonado y llamándose Amparito”, la investigada publicó el mensaje: “y que algún moro listillo empiece a entender de qué va el rollo y empiece a cambiar de hombre a mujer y vivir toda la vida subvencionado por chiringuitos.”

22) El 28 de mayo de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Sánchez prometió el oro y el moro. Se ha quedado en el moro.”

23) El 29 de agosto de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Rechazo total al gobierno que nos está embutiendo a los “refugiados”. Una vez a salvo, que los distribuyen por países musulmanes y no por nuestras Comunidades Autónomas.”

24) El 7 de septiembre de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros.”

25) El día 16 de septiembre de 2021 la investigada publicó el mensaje: “Y del circo de MENAs en sus calles y de cómo no dan palo al agua porque la ayuda que podría ser para sus hijos, sus padres o que podría estar en sus bolsillos si jamás se hubiese recaudado se la llevan salvajes que no comen cerdo.”, en respuesta a un mensaje publicado por “Santaflow”.

26) El día 7 de marzo de 2023 la investigada publicó el mensaje. “Mañana es #8M y las que han sacado de la cárcel a los violadores te dirán que vuelvas sola y borrachas a casa, que las lesbianas y trans son mejor que tú mientras ellas volverán acompañadas de sus escoltas, tras una merienda de 8.000 € y les esperarán sus hijos en sus casoplones.”

27) El día 28 de octubre de 2023 la investigada publicó el mensaje: “Si vas a África debes vacunarte de mil cosas, pero estos llegan sin controles sanitarios ni cuarentena alguna y los alojan en hoteles a los que mañana irás tú y tu familia. Esto es también un grave problema de salud pública.

28) El día 19 de abril de 2024 y ante la publicación de un mensaje por Balbino, Secretario de Antirracismo de Podemos, en el que reproducía las imágenes de un varón y preguntaba: “¿No parece que le falta algo o solo me lo parece a mí?”, la investigada publicó otro mensaje diciendo: “Si. Falta que te vuelvas a tu país.” La investigada fue elegida Concejal en Valencia en las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, presentándose en las listas del Partido Político Vox y ha venido desempeñando funciones como Concejal de Emprendimiento y Agricultura en el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.”.