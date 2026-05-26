La comisión del Congreso sobre la dana cita a María José Catalá
La alcaldesa de València y la secretaria general de Protección Civil comparecerán el 15 de julio en la comisión que investiga la gestión de la tragedia
EP
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la mortífera dana de 2024 recibirá el próximo 15 de junio a la alcaldesa de València, la 'popular' María José Catalá, y a la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, del Ministerio del Interior.
Así lo ha acordado este martes la mesa de la comisión que preside la diputada socialista Carmen Martínez, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Esta comisión retomará su actividad el próximo lunes, 1 de junio, con las comparecencias del periodista Iván Esteve, que el 29 de octubre de 2024 era jefe de informativos de À Punt. La semana pasada Esteve compareció en el juzgado de Catarroja, que investiga la vertiente penal de la gestión de la catástrofe que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia.
Durante su testifical ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Esteve explicó que le sorprendió que aquella tarde no llegara a los medios información oficial del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y recordó que la televisión autonómica estuvo informando con el testimonio de sus propios reporteros y los datos que facilitaban las autoridades municipales.
Gerente de FGV
El día 1 también será interrogado por la comisión el gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Alfonso Novo, para que explique su gestión de aquel día.
Y será después, el día 15, cuando acudan al Congreso primero por la mañana la alcaldesa de València y por la tarde la secretaria general de Protección Civil, alto cargo del Ministerio del Interior.
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