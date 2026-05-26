Éxito de participación en la 17ª Olimpiada Infantil del Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro

El pasado sábado, 23 de mayo, se celebró en las Pistas de Atletismo del Estadio de Turia, la 17ª Olimpiada Infantil, organizada conjuntamente entre el Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro.

Como en anteriores ediciones, el objetivo principal de los organizadores ha sido crear un día festivo, tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños, el cual se cumplió con creces.

A las 9.30h todos los participantes realizaron, por categorías, las siguientes pruebas: metros lisos, lanzamiento de balón, metros vallas y salto de longitud.

En todo momento los niños estuvieron acompañados por personal de la organización, y entre prueba y prueba visitaron los stands de las firmas colaboradoras para poder hidratarse y reponerse del esfuerzo realizado. Todos los niños por participar recibieron una camiseta conmemorativa, una gorra y una medalla.

A las 18.30h, en la plaza exterior de Nuevo Centro se entregaron los premios a los 10 primeros clasificados de las diferentes categorías, además del sorteo de regalos gentileza de los colaboradores.

El objetivo principal de la jornada ha sido crear un día festivo, tanto para los niños como para sus familiares. / Nuevo Centro

10 primeros clasificados de cada categoría:

Trofeo y regalos de los colaboradores

Pre-benjamín

Marcus Andrei Prisacaro Aron Pyshchenko Milos Marco Puig Mauro Chiralt Care Gonzalo Calvo Llana Marc Simó Guillamón Daiel Cosín Mayo Elsa Pallardó Carrión Noa Hurtado Fino Héctor Fuster Vidal

Benjamín

Naia Durán Carrillo Martín Sorando Sánchez Marc Gisbert Hernández Olivia Gitrama Ortuño Adriana Muñoz Arellano Mario Alberto García González Stephano Martucci Briceño Adrián Lardín Rodríguez Tomás Merli Adriana Martín Pérez

Alevín

Azalea Rodrigo Colomer Pablo Huerta Bo Bernice Aiyudu Osagie Moneyhard Piero Mazzinari Tatay Adrián Valls Melero Paula Bolón Esosa Victory Efe Osagie Paolo Cauzer Cervera Alberto Benedicto García Carlo Campoy López

Infantil masculina

Javier Geovany Mejía Perdomo Bruno Iranzo Burgos Nicolás García Morte Aday Duran Carrillo David Santiago Rojas Lancheros Robin Timm Guillermo Aguirre Valverde Alejandro Villar Navarro Erick Santiago Camacho Rojas Aleksei Kniznikov

Infantil femenina

Candela Oñate Herraiz Alba Coscollá Serrano Erika Ysleiby Rodríguez Soto Irene Gurrea Dors Chloe Vasseur Gómez Sofía García Morte Estela del Carmen Gómez Aznar Barbare Kardava Yana Tichshenko Vera Puchalt Ortega

Los tres clubes o colegios con más participación recibieron:

1º Valencia Club Atletismo

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300 euros y placa conmemorativa.

2º Colegio José Soto Micó

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 200 euros y placa conmemorativa.

3º Colegio Teodoro Llorente

Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros y placa conmemorativa.

Sorteo de regalos, gentileza de los colaboradores:

Viajes El Corte Inglés

Estancia de 2 noches para 2 adultos y 2 niños + entradas para 4 personas para 3 días a PORT AVENTURA y FERRARI LAND

Pack de 4 entradas para 1 día en Port Aventura y Ferrari Land

El Corte Inglés

Tablet

Bicicleta

Valencia Club de Futbol

Balón firmado por la plantilla

Packs de manualidades

Valencia Basket

Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket masculino

Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket femenino

Valencia Club Atletismo

Equipación

Mochila

Circuito Ricardo Tormo

5 entradas dobles para el evento Volrace Circuito Ricardo Tormo

Cafetería El rincón de los Sabores