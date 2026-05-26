Éxito de participación en la 17ª Olimpiada Infantil del Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro
Olivia Díaz
El pasado sábado, 23 de mayo, se celebró en las Pistas de Atletismo del Estadio de Turia, la 17ª Olimpiada Infantil, organizada conjuntamente entre el Valencia Club de Atletismo y Nuevo Centro.
Como en anteriores ediciones, el objetivo principal de los organizadores ha sido crear un día festivo, tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños, el cual se cumplió con creces.
A las 9.30h todos los participantes realizaron, por categorías, las siguientes pruebas: metros lisos, lanzamiento de balón, metros vallas y salto de longitud.
En todo momento los niños estuvieron acompañados por personal de la organización, y entre prueba y prueba visitaron los stands de las firmas colaboradoras para poder hidratarse y reponerse del esfuerzo realizado. Todos los niños por participar recibieron una camiseta conmemorativa, una gorra y una medalla.
A las 18.30h, en la plaza exterior de Nuevo Centro se entregaron los premios a los 10 primeros clasificados de las diferentes categorías, además del sorteo de regalos gentileza de los colaboradores.
10 primeros clasificados de cada categoría:
Trofeo y regalos de los colaboradores
Pre-benjamín
- Marcus Andrei Prisacaro
- Aron Pyshchenko
- Milos Marco Puig
- Mauro Chiralt Care
- Gonzalo Calvo Llana
- Marc Simó Guillamón
- Daiel Cosín Mayo
- Elsa Pallardó Carrión
- Noa Hurtado Fino
- Héctor Fuster Vidal
Benjamín
- Naia Durán Carrillo
- Martín Sorando Sánchez
- Marc Gisbert Hernández
- Olivia Gitrama Ortuño
- Adriana Muñoz Arellano
- Mario Alberto García González
- Stephano Martucci Briceño
- Adrián Lardín Rodríguez
- Tomás Merli
- Adriana Martín Pérez
Alevín
- Azalea Rodrigo Colomer
- Pablo Huerta Bo
- Bernice Aiyudu Osagie Moneyhard
- Piero Mazzinari Tatay
- Adrián Valls Melero
- Paula Bolón
- Esosa Victory Efe Osagie
- Paolo Cauzer Cervera
- Alberto Benedicto García
- Carlo Campoy López
Infantil masculina
- Javier Geovany Mejía Perdomo
- Bruno Iranzo Burgos
- Nicolás García Morte
- Aday Duran Carrillo
- David Santiago Rojas Lancheros
- Robin Timm
- Guillermo Aguirre Valverde
- Alejandro Villar Navarro
- Erick Santiago Camacho Rojas
- Aleksei Kniznikov
Infantil femenina
- Candela Oñate Herraiz
- Alba Coscollá Serrano
- Erika Ysleiby Rodríguez Soto
- Irene Gurrea Dors
- Chloe Vasseur Gómez
- Sofía García Morte
- Estela del Carmen Gómez Aznar
- Barbare Kardava
- Yana Tichshenko
- Vera Puchalt Ortega
Los tres clubes o colegios con más participación recibieron:
1º Valencia Club Atletismo
Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 300 euros y placa conmemorativa.
2º Colegio José Soto Micó
Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 200 euros y placa conmemorativa.
3º Colegio Teodoro Llorente
Tarjeta regalo de Nuevo Centro de 100 euros y placa conmemorativa.
Sorteo de regalos, gentileza de los colaboradores:
Viajes El Corte Inglés
- Estancia de 2 noches para 2 adultos y 2 niños + entradas para 4 personas para 3 días a PORT AVENTURA y FERRARI LAND
- Pack de 4 entradas para 1 día en Port Aventura y Ferrari Land
El Corte Inglés
- Tablet
- Bicicleta
Valencia Club de Futbol
- Balón firmado por la plantilla
- Packs de manualidades
Valencia Basket
- Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket masculino
- Camiseta firmada por la plantilla Valencia Basket femenino
Valencia Club Atletismo
- Equipación
- Mochila
Circuito Ricardo Tormo
- 5 entradas dobles para el evento Volrace Circuito Ricardo Tormo
Cafetería El rincón de los Sabores
- 100 meriendas
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