Luz verde para arreglar la fachada del palacio del Marqués de Dos Aguas rota por un camión

Luz verde a la restauración de la puerta de alabastro del Palacio del Marqués de Dos Aguas, golpeada por un camión. El Ayuntamiento de València acaba de conceder licencia al Ministerio de Cultura para la realización de obras de restauración de la entrada al Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Los trabajos incluirán la realización de estudios, limpieza, consolidación y reintegración no sólo del portón, sino también de la puerta de madera y la cancela.

El incidente que exige ahora la reparación ocurrió en enero de 2026, cuando un camión de reparto golpeó el zócalo de la fachada de estilo rococó y abrió una hendidura en la fachada realizada en alabastro –procedente de las canteras de la Niñerola en Picassent– por Ignacio Vergara, sobre diseño de Hipólito Rovira.

Esta popular portada está ubicada en una zona peatonal, pero por ella acostumbran a circular camiones de carga y descarga, exponiendo la fachada al peligro que finalmente sufrió en enero. Cabe recordar que este inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural por decreto del 24 de febrero de 1941.

Con la licencia municipal, el proyecto para restaurar la fachada principal del Palacio del Marqués de Dos Aguas supera su último trámite después de que el Ministerio de Cultura formalizara en febrero de este año el contrato de ejecución de los trabajos. El ministerio había tardado tres meses en formalizar el encargo pese a que las obras fueron declaradas de urgencia debido a la gravedad de los daños en la portada.

Las obras costarán en torno a 250.000 euros y se prolongarán durante seis meses para intentar recuperar la portada de alabastro, cubierta por unas telas negras y una red. Aunque el Ministerio de Cultura ejecuta trabajos de mantenimiento y conservación cada cuatro años, en esta obra deberá hacer un esfuerzo extra.

Malos humos

El paso de vehículos en zona peatonal no es el único riesgo al que se enfrenta la sede del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. El edificio, con una de las estampas más fotografiadas por los turistas que visitan València –atraídos por la portada del siglo XVIII y compuesta por dos grandes figuras alegóricas de los ríos– también está expuesta a la contaminación de esta céntrica zona del Cap i Casal.

Hace varios años, el director del museo, Jaume Coll, alertó sobre la delicadeza del alabastro en un entorno que debe combinar los usos comerciales y residenciales con la conservación del patrimonio. Aunque en su día se limitó el paso de buses de la EMT, el director del museo reclamó una monitorización urgente con mediciones medioambientales para evaluar hasta qué punto esta fachada protegida estaba expuesta a las agresiones de agentes externos.

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Más allá de su reputación como una de las postales de la ciudad, el monumento recibe al año más de 175.000 visitas y en el museo consideraron que el tránsito debiera estar mejor distribuido por otras zonas, o con el uso de vehículos eléctricos o de menor tonelaje. Una consideración que se ha visto reforzada tras el incidente con el camión de reparto.