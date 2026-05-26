València baja de la acera el carril bici de la avenida de la Plata para ganar espacio peatonal

El Servicio Municipal de Movilidad del Ayuntamiento de València ha sacado a licitación el proyecto para la mejora del carril bici de avenida de la Plata, en el distrito de Quatre Carreres. El objetivo de esta intervención será bajar de la acera el carril bici para ganar espacio para el peatón y mejorar la seguridad vial en todo el barrio, según ha informado hoy el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell.

Concretamente, el proyecto de mejora de este itinerario ciclista implica la bajada a calzada de la infraestructura a su paso por las rotondas de avenida de la Plata con Amado Granell Mesado y con Sapadors-Dr Waksman (plaza de la Policía Nacional).

“De este modo, se recuperará el espacio peatonal mejorando la seguridad vial en la zona y eliminando los conflictos entre peatones y usuarios del carril bici”, ha asegurado el concejal, quien ha reiterado que el actual equipo de gobierno ha incrementado los kilómetros de carril bici en la ciudad de València”. “Pero lo más importante –ha resaltado- es que se están ejecutando proyectos que no colisionan con la seguridad vial”. “De hecho, este cambio del carril de la avenida de la Plata es un ejemplo de mejora de esta seguridad para ciclistas y peatones como así habían apuntado los propios vecinos”, ha argumentado.

El proyecto se ha sacado a licitación por un presupuesto de 152.014,64 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el próximo 8 de junio.

Mejora de la red ciclista en los distritos de Jesús, l’Olivereta y Rascanya

Aparte de la mejora ciclista en el distrito de Quatre Carreres desde el servicio de Movilidad también se ha efectuado la redacción para la mejora de otros carriles bici situados en los distritos de Jesús, l'Olivereta y Rascanya, los trámites para la licitación de los cuales se efectuarán también en breve.

Así, está previsto mejorar las conexiones ciclistas de la avenida Alfauir con Primat Reig, bajar a calzada el tramo de carril bici de la calle de Burgos y mejorar las conexiones ciclistas del carril bici de Carters, así como la accesibilidad de los pasos de peatones del entorno y evitar que los vehículos invadan el carril bici.

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Las actuaciones van alineadas con los objetivos del Plan Director de la Bici y el Plan Director de Seguridad Vial 2026-2030.