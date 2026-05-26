La piscina de València que reabre antes de verano tras una inversión de un millón

Hay una piscina de València que reabre antes de verano tras una inversión de un millón. Será el próximo 6 de junio, cuando la piscina del Parque de Benicalap abra sus puertas una vez hayan concluido las obras de rehabilitación y remodelación programadas, que han supuesto una inversión de 984.117 euros. La alcaldesa, María José Catalá, ha visitado hoy las obras y ha anunciado la puesta en marcha inminente de cara a la temporada estival. “Se trata de la actuación de rehabilitación integral más importante llevada a cabo desde hace mucho tiempo, que supone una inversión de un millón de euros”, ha subrayado la alcaldesa. También el 6 de junio abrirá la piscina del Parque del Oeste para seguidamente, el 13 de junio, abrir la Hípica, y el resto de piscinas el día 20.

Acompañada por la concejala de Deportes, Rocío Gil, la alcaldesa ha recordado que esta piscina de Benicalap “se une a las piscinas estivales que ya habíamos renovado en los últimos tres años. Durante este mandato hemos efectuado una renovación y mejora de todas las piscinas de verano de València, la del Parque del Oeste, que junto con esta abrirá el 6 de junio absolutamente renovada, además de la de Castellar-l’Oliveral y la del Palmar”, ha subrayado Catalá. “Ha sido una puesta a punto muy exigente –ha añadido la alcaldesa- que ha incluido la renovación de toda la maquinaria y todas las instalaciones”.

La rehabilitación de la piscina se suma a los trabajos ya concluidos de adecuación del Polideportivo de Benicalap, que han supuesto una inversión de otros 300.000 euros. Tal como ha subrayado la alcaldesa, “además de la actuación de mejora de la piscina, hemos destinado otros 300.000 euros a adecuar el polideportivo de Benicalap”.

La piscina de Benicalap / Levante-EMV

La mercantil Veolia Servicios Lecam SAU ha sido la encargada de los trabajos de rehabilitación integral de la piscina de verano de Benicalap, una actuación que incluye la sustitución de las tuberías desde las dos salas de máquinas hasta la impulsión y skimmers, la sustitución de los sistemas de filtración tanto en la piscina grande como en la pequeña, y la reparación y sustitución de puertas en vestuarios y aseos públicos. Asimismo, se han renovado las luminarias antiguas con tecnología led, y se han colocado sumideros en todo el perímetro de los vestuarios y en la zona de playas. Finalmente, se ha reparado la cubierta del edificio de vestuarios y el sistema de canalización de las aguas.

La piscina del parque de Benicalap fue construida en el año 1983 en el interior de este amplio espacio verde urbano (80.000 metros cuadrados). El conjunto cuenta con una piscina recreativa con cuatro toboganes multipista, una zona de agua activa (con cascadas, cañones, banco de burbujas) y un parque de agua infantil, que fue el primer parque que se proyectó y construyó con las nuevas concepciones de una jardinería tecnificada y con modernos juegos acuáticos y toboganes. También dispone de amplias zonas de pinada, cafetería-bar, rocódromo, arenero e hinchables. El plazo de ejecución de las obras estimado era de a 6 meses, aunque a causa de las numerosas lluvias de este año, la actuación se ha demorado un tanto.

La renovación del polideportivo, propuesta ciudadana

A todo ello se suma la actuación de renovación del polideportivo, que concluyó el pasado mes de abril, “y que fue fruto de un proceso participativo realizado en el marco de la Comisión deportiva de Benicalap”, ha recordado María José Catalá, quien ha subrayado que “la renovación del polideportivo constituye una respuesta a las demandas realizadas por el tejido asociativo y por los vecinos de la zona”.

La renovación del polideportivo ha incluido la adecuación y ampliación del pavimento exterior del recinto, la reparación del vallado existente, la sustitución de la iluminación de las pistas de tenis, la instalación de un nuevo equipamiento deportivo (porterías y un conjunto de calistenia, entre otros), y se han reparado las fisuras de las gradas. Asimismo, se ha cambiado el uso de uno de los dos frontones para crear una nueva zona de calistenia; y también se ha instalado un nuevo mural obra del artista local Vicente Sánchez Torres. La actuación se completa con la reparación de los revestimientos y las instalaciones, y la dotación de mobiliario de los vestuarios.

Visita de políticos y vecinos a la piscina de Benicalap / Levante-EMV

“Los vecinos de Benicalap y Ciutat Fallera ya disfrutan de unas instalaciones completamente renovadas, gracias a una muy necesaria inversión -270.000 €- teniendo en cuenta que era urgente reparar los agrietamientos existentes en distintas partes de las pistas, así como el levantamiento del pavimento en algunas partes en el pasillo de acceso a las pistas de tenis”, ha explicado la alcaldesa.

El polideportivo de Benicalap es una dotación ciudadana que fue construida en el año 1983. Contiene un campo de fútbol de césped artificial (dividido en 2 campos de futbol 7), dos pistas de tenis, una pista multideportiva (fútbol y baloncesto) y un frontón (antes había dos, pero uno de ellos se ha convertido en zona de calistenia).

Otras instalaciones deportivas en marcha

Durante su visita a Benicalap, la alcaldesa se ha referido al resto de iniciativas deportivas en marcha en la ciudad: “en estos momentos, nos quedan las piscinas de la Petxina y de Orriols, que también las tenemos ya muy cercanas al proceso de mejora: adjudicada la primera, y a punto de adjudicar la de Orriols –ha explicado- con lo cual empezarán pronto las obras”. Además, se ha referido a otras instalaciones deportivas ya puestas en marcha o en proceso, como Nou Moles, el Cabanyal, la Malva-rosa, Sant Isidre… “Yo creo que hemos alcanzado en 2025 la cifra récord de inversión en renovación de instalaciones deportivas en la historia de la ciudad de València: casi 36 millones de euros”.

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“Nunca se había destinado tanto presupuesto a este objeto, y creemos que esta es la apuesta real por mejorar la actividad, los hábitos saludables, la actividad deportiva de la ciudad”, ha concluido la alcaldesa.