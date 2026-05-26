El plan de San Miguel de los Reyes sigue adelante con acusaciones de especulación de PSPV y Compromís

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado una segunda salida a exposición pública del Plan Especial de Protección del Monasterio de San Miguel de los Reyes después de sufrir importantes modificaciones a raíz de las primeras alegaciones de los vecinos. El nuevo plan, para el que ahora hay otros 45 días de alegaciones, elimina la torre de 15 alturas y eleva de cien a doscientas las viviendas de protección pública de un toral de 575. Para la oposición, que anunció su abstención, el problema está en el traslado del campo de fútbol de Torrefiel al otro lado de la Ronda Norte, frente al monasterio, y que los grandes beneficiarios de este plan sean los promotores.

Para la concejala socialista Elisa Valía, los ciudadanos deberían haber sido atendidos en el problema del campo de fútbol y, esencialmente, proponer más vivienda pública para esta zona de la ciudad. Su propuesta no es dejar un 30% de VPP como han hecho en este plan, sino fijar al menos un 60% en este y en todos los PAIs de la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, reconoce que se ha quitado el edificio de 15 alturas y se ha retirado el aparcamiento proyectado al lado del monasterio, atendiendo, además, las propuestas de los vecinos. Pero hay otras cosas que, a su juicio, también se pueden hacer, como dejar el campo de fútbol en el barrio de Torrefiel.

Así mismo, cree fundamental trabajar para que las personas tengan vivienda. "No se puede dar todo a los constructores y no ofrecer vivienda a las personas que lo necesitan", ha dicho. Porque aquí "lo único que no se toca nunca es el bolsillo de las constructoras". En definitiva, reconocen los cambios, pero lamenta que, una vez más, "las constructoras se estén forrando".

Las tres claves del plan

Ante estas acusaciones, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha respondido que "esto es un plan especial y no hay nada de eso que usted ha dicho". "Esto es un plan nuevo que se somete al público tras escuchar las alegaciones de los vecinos. Esto explica la voluntad de este gobierno de hacer las cosas bien. Nos dicen que no escuchamos, pero sí escuchamos en el seno del procedimiento. Y escuchamos cuando hay aportaciones razonables", ha explicado.

Para Giner hay tres claves en este plan de San Miguel de los Reyes. La primera sería la protección e integración del monasterio. La segunda clave sería "la apuesta por la vivienda, con más de 500 y doscientas de protección pública". Y la tercera es el traslado del campo de fútbol a raíz de la peatonalización del frente del monasterio. "Y si quiere hablamos del campo de futbol con los vecinos de las fincas colindantes", ha retado Giner.

"Pues si quiere vamos a hablar con los vecinos del campo de futbol, con todos los vecinos afectados, podríamos encontrar espacio de consenso", ha replicado la socialista Elisa Valía, lo mismo que Papi Robles. "Aquí la realidad es que no ha querido poner el campo cerca de donde viven los vecinos y lo ha llevado al otro lado de la Ronda Norte. A ver si usted deja a su hijo de nueve años cruzar la Ronda Norte. Yo no", ha apostillado la portavoz de Compromís.

Robles admite que se construya vivienda en San Miguel de los Reyes, pero ¿a qué precio?, se pregunta. "Seguro que ninguno podemos comprarlas. Y si habla de bajar los precios, por qué no regula el precio del alquiler y el precio de la vivienda, porque ustedes se niegan a declarar zonas tensionadas y las nuevas promociones son imposibles. No me diga que ponen vivienda a disposición a la gente, lo que hacen es poner vivienda a disposición de quien viene a especular", ha rematado la portavoz de Compromís.

Noticias relacionadas

"Señora Valía ¿qué hicieron ustedes?", ha preguntado Giner a la concejala socialista. ¿Por qué no ampliaron el campo de futbol. Ocho años y nada. Y qué hicieron ustedes por la vivienda, nosotros hemos doblado el número de vivienda pública y a precio tasado por ley. Y no topamos los precios porque en Barcelona se han ido 50.000 viviendas del alquiler por este motivo", ha concluido el concejal de Urbanismo.