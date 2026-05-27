Campillo: "Me rebajé la jornada al 25% para preparar las oposiciones a la Generalitat"

El ya exconcejal del Ayuntamiento de València por Compromís, Sergi Campillo, ha abandonado esta misma semana la corporación municipal para incorporarse próximamente a un puesto de la Administración General de la Generalitat Valenciana al que ha accedido mediante una oposición que ha estado preparando mientras ejercía sus labores en el consistorio. El propio Campillo ha explicado a este periódico que en los últimos meses había reducido su jornada oficial al 25% para dedicarse a esa oposición, todo ello con el visto bueno del grupo municipal y habiéndolo comunicado también a la ejecutiva del partido.

Campillo llegó a la corporación municipal tras las elecciones municipales de 2011 en las listas de Compromís, formación que cuatro años después consiguió acceder al Gobierno de la ciudad con Joan Ribó de cabeza de lista y con el apoyo de PSPV y Podemos. Durante los ocho años de mandato progresista fue uno los políticos destacados de su formación, alcanzando la categoría de vicealcalde en la segunda legislatura.

No obstante, la pérdida del poder en 2023 obligó a todo el grupo a pasar a la oposición y a reordenar sus filas, un proceso tortuoso en el que Campillo había perdido protagonismo tras su salida de Iniciativa del Poble Valencià y su distanciamiento de la que será, con toda probabilidad, la candidata a la alcaldía de València en las elecciones del próximo año, Mònica Oltra.

Cambiar de rumbo

Tanto es así que ya mediada esta legislatura decidió cambiar de rumbo y preparar unas oposiciones a la administración general de la Generalitat Valenciana, todo ello siendo Biólogo de formación y sin abandonar el cargo en el ayuntamiento. Su marido, José de Lamo, que había sido alto cargo de la Generalitat con el gobierno del Botànic, ya había aprobado esta misma oposición el año anterior, ya fuera de la administración.

"Para mí esto es completamente normal. He decidido que tenía que cambiar de rumbo y la administración me gusta mucho después de mi paso por el ayuntamiento", ha explicado Campillo.

Para dedicarse al estudio más intensamente, el ya exconcejal de València asegura que se redujo la jornada al 25%, cobrando apenas mil euros y contando con el beneplácito del grupo municipal, al que consultó su decisión y con el que pactó esa reducción de actividad. Así mismo, lo puso en conocimiento de la Ejecutiva del partido, que "nunca me ha dicho nada en contra", asegura.

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"He hecho lo que hacen miles de Españoles, que es levantarme a las cinco de la mañana y dedicarme a preparar una oposición. Durante todo este tiempo no he tenido vida y mi partido ha estado al tanto de todo lo que estaba pasando. Me voy tranquilo y con pena de lo que dejo atrás", que han sido 15 años de carrera política activa en el Ayuntamiento de València.