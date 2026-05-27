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Nuevo Centro premia el talento creativo en redes sociales con “Reelízate en Nuevo Centro”

Ganadores de &quot;Reelízate en Nuevo Centro&quot;.

Ganadores de "Reelízate en Nuevo Centro".

Olivia Díaz

El centro comercial Nuevo Centro ya tiene ganadores de “Reelízate en Nuevo Centro”, el concurso de creación de contenido lanzado para descubrir nuevos talentos creativos capaces de transmitir ideas, emociones y estilo en tan solo 15 segundos.

Los ganadores de esta primera edición han sido:

  • Sara Ramajo Rodríguez
  • Adrián Saura Garrido y
  • Sandra Valderrama Lara

David Mazcuñán, Jefe de Relaciones Públicas de Nuevo Centro, ha sido el encargado de hacer entrega del premio a los tres creadores premiados.

El concurso “Activa el REC”, invitaba a los participantes a crear reels originales dentro de Nuevo Centro en las categorías de moda y lifestyle, ocio y restauración, y tecnología y gaming.

Cada ganador ha recibido una tarjeta regalo de 300 euros, además de difusión en los canales oficiales de Nuevo Centro como creadores destacados de esta edición.

Con esta iniciativa, Nuevo Centro refuerza su apuesta por la creatividad joven y el talento digital.

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