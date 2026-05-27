Así fue la última visita de un papa a València: un vaso de horchata, un millon de personas y la sombra del accidente de metro

'¡Viva el papa!', ' ¡Benedicto, amigo, Valencia está contigo!' y '¡Mucho, mucho papa es!, así recibieron al Papa Benedicto XVI en el Aeropuerto de Manises a las 11.39 horas del 8 de julio de 2006. Allí lo recibieron los entonces Reyes de España, Juan Carlos y Sofía; el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el que era su homólogo en la Generalitat, Francisco Camps, así como la alcaldesa Rita Barberá.

De esta forma comenzó el V Encuentro Mundial de las Familias, el primer viaje de Benedicto XVI a España que duró dos días y que resultó tan multitudinario como simbólico, centrado en la familia y en los grandes actos religiosos en el centro de València y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero también ensombrecido por el accidente del metro, ocurrido pocos días antes, el 3 de julio de 2006, con 43 fallecidos.

Al llegar, Benedicto XVI modificó su agenda para detenerse en la estación de Jesús, punto que no estaba contemplado en el programa inicial de la visita y en el que rezó por las víctimas, depositó una corona floral y se encontró con familiares de los fallecidos.

El Papa, en la estación de Jesús / VICENT M PASTOR

Mientras, los termómetros de las dos jornadas marcaron más de 30 grados y, como detalle gracioso, los vecinos de la Catedral de València lanzaban cubos de agua a los peregrinos que se encontraban esperando con el fin de refrescarles del calor. El puente de las flores se llenó también de los colores del Vaticano.

Un rezo en valenciano

Una vez en la Seo, Joseph Ratzinger recibió la llave de la ciudad, firmó en el libro de honor, rezó ante la patrona y pronunció una plegaria en valenciano antes del Ángelus ante miles de personas en la plaza de la Virgen: "Davant la 'Cheperudeta', vullc dirli: ampareumos nit i dia en totes les necessitats, puix que sou, Verge Maria, Mare dels Desamparats". Una imagen de la Virgen de los Desamparados también le regaló Barberá al Papa.

Por la tarde, en el puente de Monteolivete junto al Palau de Les Arts, presidió el V Encuentro Mundial de las Familias en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ante una multitud estimada en torno al millón de fieles. Su mensaje se centró en la defensa de la familia y del matrimonio entre hombre y mujer, en un contexto político marcado por la reciente legalización del matrimonio homosexual en España y meses después de aprobarse la nueva Ley Orgánica de Educación que modificaba la asignatura de Religión e introducía Educación para la Ciudadanía.

VISITA PAPA / LAZARO DE LA PEÑA

La paella de Ratzinger

Durante la celebración, En ella, Benedicto XVI utilizó el Santo Cáliz, de la Catedral de Valencia, y que habría empleado Jesucristo en la Última Cena. Además, la liturgia incorporó piezas realizadas para la ocasión, entre ellas cálices diseñados y regalados por Lladró, una de las firmas valencianas más reconocidas internacionalmente.

Durante su estancia en València, Ratzinger no dudó en comer la auténtica paella valenciana de carne y verduras. Al día siguiente, el Papa llegó a la misa que concluía el V Encuentro Mundial de las Familias en València y, tras ella, pidió un vaso de horchata para refrescarse. Se marchó al Aeropuerto de Manises con el famoso 'papamóvil' para pasar por las calles del centro de la ciudad y despedirse de los valencianos.

El Papa Benedicto XVI en València junto a los reyes Juan Carlos I y Sofía y Camps. / ANGEL DIAZ

El caso Gürtel

Los sobrecostes y adjudicaciones relacionados con la visita de Benedicto XVI a València en 2006 acabaron judicializados en una pieza separada del caso Gürtel, conocida como la pieza de la 'visita del Papa'. La Audiencia Nacional consideró probado que la trama utilizó empresas pantalla y contratos públicos amañados para hacerse con los servicios audiovisuales del V Encuentro Mundial de las Familias, canalizados a través de RTVV.

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El procedimiento generó un sobrecoste millonario y derivó en condenas por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, blanqueo y delito fiscal. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó las condenas impuestas a 19 acusados, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.