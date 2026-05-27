València protagoniza la discusión sobre el futuro de los microchips en Europa con la tercera edición del València Silicon Forum

La ciudad de València volverá a convertirse en epicentro de la industria de semiconductores en Europa con la celebración, el 4 y 5 de junio, de la III edición del València Silicon Forum, un encuentro impulsado por el Ayuntamiento, a través de su estrategia municipal Valencia Innovation Capital, y València Silicon Cluster (VaSiC). El evento reunirá en CaixaForum, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, a más de 400 representantes de empresas, instituciones, universidades y organismos internacionales vinculados al ecosistema tecnológico y microelectrónico. La concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones del Ayuntamiento, Paula Llobet, y la presidenta de VaSiC, Mayte Bacete y Carlos G. Triviño, secretario general de VaSIC, han dado cuenta este martes de los detalles del evento.

El València Silicon Forum 2026 llega en un momento especialmente estratégico para Europa. Apenas unos días después de que la Comisión Europea presente oficialmente en Bruselas el borrador de la futura European Chips Act 2.0, València reunirá a destacados líderes de la industria para analizar el impacto de esta nueva legislación, llamada a definir el marco legal y financiero del sector entre 2028 y 2034.

En este contexto, la ciudad ha adquirido un papel protagonista dentro del ecosistema europeo de microelectrónica. Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, el ecosistema valenciano ha liderado los trabajos técnicos del Industry Advisory Group, el comité de expertos creado por la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, e integrado por las 16 compañías de microchips más importantes de la Unión Europea.

Durante la presentación, Paula Llobet ha destacado el excelente posicionamiento de València como polo tecnológico internacional y ha subrayado que la ciudad “vive uno de los momentos de mayor visibilidad en el ámbito europeo de la innovación y la atracción de inversiones tecnológicas. Un sector en plena expansión que duplicará sus necesidades de talento antes de 2030”. La concejala también ha puesto en valor el desarrollo del convenio plurianual entre el Ayuntamiento y Valencia Silicon Cluster, así como la colaboración institucional entre administraciones, universidades y sector privado para impulsar el ecosistema de semiconductores.

Por su parte, Mayte Bacete, presidenta de VaSiC, ha incidido en la consolidación del València Silicon Forum como uno de los grandes encuentros europeos especializados en talento para semiconductores, con una creciente presencia de multinacionales, centros tecnológicos y entidades internacionales. La edición de 2026 pondrá el foco especialmente en la formación y captación de talento, uno de los grandes retos de la industria tecnológica global. El foro contará con mesas de debate, encuentros empresariales y espacios de networking orientados a reforzar la conexión entre industria, universidades y profesionales especializados.

Además, este martes se ha anunciado las entidades premiadas en el III VLC ChipCity Award, en el marco del evento, que se entregará este año ex aequo a la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), por su contribución al desarrollo del ecosistema valenciano de microelectrónica y formación tecnológica. En las dos ediciones anteriores este galardón recayó en 2024 en María Marced, Former TSMC Europe President, y en 2025 en Ray Stata, fundador de Analog Devices.

El foro cuenta con el patrocinio de la Universitat de València, la Universitat Politécnica de València, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, la Spanish Semiconductor Competence Centre MicroNanoSpain y Analog Devices, entre otras.

La edición servirá para consolidar la posición de la ciudad de València como actor clave dentro de la estrategia europea de soberanía tecnológica, en un contexto en el que la industria de semiconductores se ha convertido en uno de los sectores más estratégicos para la competitividad, la innovación y la autonomía industrial de Europa. Así, el València Silicon Forum reafirma la ambición de consolidarse como referente mediterráneo en tecnología avanzada y como uno de los principales hubs europeos en talento, innovación y desarrollo industrial vinculado a los microchips.