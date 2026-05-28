Alertes IV: la app que conecta a vecinos y bomberos en tiempo real durante un incendio

València estrena en pruebas en la Devesa de El Saler el proyecto piloto Alertes IV, una aplicación propia que permite establecer comunicaciones en tiempo real entre los servicios de emergencias y las personas afectadas por un incendio en un edificio en altura.

Se trata de una aplicación tecnológica desarrollada en el marco de los proyectos GovTech de València Innovation Capital con el objetivo de facilitar la comunicación en edificios de gran altura o con una alta densidad de viviendas ya que permite establecer una conversación en tiempo real entre los Bomberos y la ciudadanía afectada, ofrece información instantánea sobre incidencias, rutas de evacuación y recomendaciones de actuación y permite mejorar las decisiones en situaciones críticas.

Para testear esta nueva app, se ha realizado un simulacro de incendio en El Saler en la que se ha aplicado esta nueva tecnología. Así se ha probado una solución innovadora en un entorno real para ofrecer una respuesta más eficaz a la ciudadanía y entrenar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, ante un escenario de incendio forestal con afección urbana.

La empresa que ha desarrollado la aplicación es Armonia Tech Solutions SLU y lo ha hecho con un presupuesto de 50.000 euros. Además, la aplicación incorpora criterios de accesibilidad para facilitar la recepción y comprensión de alertas por parte de colectivos vulnerables como personas con discapacidad auditiva, personas mayores en situación de dependencia y personas con autismo, entre otras circunstancias. La aplicación se encuentra actualmente en pruebas y, al acabar el verano, se incorporará progresivamente en toda la ciudad.

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La alcaldesa, María José Catalá, acompañada del concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, y la concejala de Innovación, Paula Llobet, ha participado esta mañana en un simulacro de incendio forestal en la Devesa de El Saler, que ha permitido probar el funcionamiento de la aplicación. La alcaldesa ha asegurado que “estamos ante una aplicación que se descargan los vecinos y vecinas en su móvil y que permite comunicarse directamente con el servicio de bomberos, recibir instrucciones directamente del departamento de bomberos, dar indicaciones, recibir información y es, por lo tanto, un sistema muy bueno para tener una comunicación rápida y directa. ¿Y qué pasa si tenemos una caída de cobertura? Pues que hemos adquirido varias antenas satelitales para que, en caso de una caída absoluta de los sistemas de comunicación, las comunicaciones se realicen con absoluta normalidad”.