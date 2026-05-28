Papi Robles ve "perfectamente asumible" la propuesta de Joan Ribó para nombrar a Mónica Oltra como candidata en València

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha indicado este jueves que comparte con el exalcalde de la ciudad, Joan Ribó, la idea de acelerar la candidatura de Mónica Oltra como cabeza de lista de esa coalición política a la Alcaldía de la capital valenciana para los elecciones de 2027. "Es perfectamente asumible", ha indicado Robles respecto a la propuesta de Ribó sobre este tema. Así, ha abogado por "tener la mejor candidata" y "el mejor proyecto a disposición de la ciudad de València cuanto más pronto, mejor".

Papi Robles es en este momento la portavoz de Compromís en el ayuntamiento de València y fue designada para este puesto con visos de llegar, con tres años por delante, a la candidatura de Compromís para la alcaldía de València una vez que Joan Ribó había dejado la corporación. Sin embargo, la vuelta de Mònica Oltra a la primera línea política ha modificado la situación y Papi Robles ha dicho desde el primer momento que estaba dispuesta a dar un paso al lado en ese camino.

Pronunciamiento

Hoy, de hecho, se ha pronunciado con toda contundencia al ser preguntada por la propuesta que Joan Ribó ha enviado a la ejecutiva de Compromís per València con el fin de "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar democráticamente a Mónica Oltra como cabeza de candidatura de Compromís al Ayuntamiento" de esta ciudad. "Opino que la propuesta que ha hecho el exalcalde Joan Ribó es perfectamente asumible, a mí me gusta", ha respondido Papi Robles. "Espero que se lleve adelante lo más pronto posible porque todos hemos de tener la mejor candidata a la mejor candidatura y el mejor proyecto a disposición de la ciudad de València cuando más pronto, mejor", ha añadido.

"Por tanto, espero y deseo que la semana que viene podamos tener a punto ese momento y que antes de verano ya tengamos la proclamación de nuestra candidata y nuestro proyecto preparadísimo para ganar esta ciudad", ha continuado Papi Robles.

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A su vez, la edil ha resaltado que la capital valenciana "necesita una alcaldía responsable, que ame esta ciudad", y ha asegurado que "esa alcaldía es de Compromís".