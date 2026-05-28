València completará en ocho meses el camino ciclopeatonal del Jardín del Túria hasta el mar

El Ayuntamiento de València prevé tener finalizado en ocho meses el camino ciclopeatonal que conectará el Jardín del Túria con la fachada marítima de la ciudad, una actuación ya adjudicada y que tendrá una inversión de casi 1,9 millones de euros, según acordará este viernes la junta de gobierno local. La obra estará cofinanciada por la Generalitat.

Esta nueva infraestructura permitirá ir en bici o andando desde la zona urbanizada del tramo final del Jardín del Túria hasta el puente de Astilleros y conectará el barrio de Penyaroja con los barrios de Natzaret y La Punta. Permitirá también conectar tres distritos (Camins al Grau, Poblats Marítims y Quatre Carreres) con una senda que tendrá una longitud aproximada de 1,3 kilómetros y un ancho variable entre tres y seis metros. Dará continuidad a los recorridos para peatones y ciclistas desde el Parque de Cabecera hasta el futuro Parque de Desembocadura.

La nueva senda, impulsada por el Ayuntamiento con motivo de la Capitalidad Verde Europea 2024, dará respuesta a una "reivindicación vecinal histórica" del vecindario. Partirá del margen izquierdo del antiguo cauce del Túria, a la altura de la calle 3 d'abril de 1979, tras lo que cruzará (con una pasarela metálica) el canal y continuará por el PAI de les Moreres hasta el puente de Astilleros.

En el margen derecho del antiguo cauce, el camino continuará por la zona que atraviesan las vías de ferrocarril que cruzan las vías de Serrería, "pendientes de un proyecto estatal para soterrarlas", reiteran desde el gobierno local.

Pasará por debajo del puente ferroviario a través de un paso inferior existente que se acondicionará para mejorar su accesibilidad y su integración ambiental. Seguidamente, por el PAI de les Moreres hasta el edificio de Cantarranas, donde se bifurcará en un itinerario ciclista y otro peatonal: el primero por la calle de l'Estacioneta y el segundo por el borde oeste del puente de Astilleros.

Pasarela metália de 54 metros

La actuación incluirá la puesta en servicio de una pasarela metálica de 54 metros que cruzará el antiguo cauce; una estructura que "garantizará la seguridad de la zona frente a posibles crecidas" gracias a un estudio hidráulico realizado, específicamente, para el diseño de esta infraestructura. En este tramo confluyen gran parte de los colectores de la ciudad y en episodios de lluvias puede variar notablemente el nivel de agua.

El proyecto, redactado por Urbinsa, será ejecutado por Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SAU, que construirá este camino con zonas de descanso cada 50 metros, iluminación solar con sensores de presencia, que se intensificará en las zonas más oscuras, arbolado, papeleras, aparcabicis y videovigilancia.

En las zonas ya urbanizadas, como el ámbito del PAI de Moreras, la empresa adjudicataria mantendrá los pavimentos existentes, mientras en los espacios pendientes de urbanización empleará firmes de tierra estabilizada para reducir el impacto de la actuación y reforzar su integración ambiental.

Noticias relacionadas

El itinerario separará los tramos peatonales y ciclistas, con prioridad para quienes vayan a pie. Según la alcaldesa de València, Mª José Catalá, este proyecto supone cumplir con "nuestra aspiración de conectar la ciudad con el mar": "La actuación es un ejemplo de cómo se transforma València para ser una ciudad más habitable, más verde y más humana".