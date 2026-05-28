València declara la guerra a los 'vapers', el cigarrillo electrónico que ha generado su propia enfermedad

Detrás de cada exhalación de aparente vapor, generalmente acompañada de un empalagoso un olor frutal, se esconde un riesgo para la salud que pocos consumidores de vapers -vapeadores- conocen. En primer lugar porque, tal como informa la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), estos dispositivos generan unos aerosoles que al ser aspirados ocasiona que se inhalen partículas sólidas que quedan atrapadas en los pulmones o suspendidas en un gas. En segundo, porque se han detectado sustancias cancerígenas en las emisiones y líquidos de estos dispositivos, por lo que, advierten, su consumo puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Y en tercer lugar porque el consumo de este tipo de dispositivos ha aumentado entre el público más joven, de entre 14 y 18 años, envueltos "bajo una la falsa percepción de inocuidad".

Debido a este incremento del uso de vapers en los adolescentes valencianos, el ayuntamiento de la ciudad y la AECC han diseñado una campaña con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo, y que se desarrollará bajo el lema “Desenmascara el humo” y se centra, según señalan desde el consistorio “en prevenir en el inicio del consumo de los vapeadores y nuevos productos de nicotina entre adolescentes y jóvenes”.

Menos tabaco, más vapers

Si bien los jóvenes le dan la espalda a los cigarrillos tradicionales, se han lanzado de cabeza a las nuevas fórmulas de consumo de nicotina y pese a que existen vapers sin esta sustancia, los vapeadores que se venden bajo la leyenda de zero también provocan patologías. Tanto es así que los vapers y cigarros generado una enfermedad propia: la Evali, siglas de E-cigarette, or Vaping, product use Associated Lung Injury, que traducido al español significa “lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo", un daño que según la propia AECC es "potencialmente mortal" al margen de que el consumo de estos cigarros agravan enfermedades pulmonares ya existentes como el asma.

El crecimiento del consumo entre los más jóvenes tendría su base, según expusieron en la presentación de la campaña de concienciaci, en dos razones: a la baja percepción de riesgo para la salud de estos dispositivos que tienen los adolescentes y a que "la industria ha sabido adaptar sus estrategias de marketing para presentar estos productos como modernos, tecnológicos o vinculados al éxito y al deporte", argumentó Torrado.

Y es que los jóvenes de la Comunitat Valenciana se han apuntado a la moda del los nuevos cigarros por todo lo alto. De hecho, los datos del informe ESTUDES 2025 del Ministerio de Sanidad, arroja que la valenciana es la autonomía que tiene una de las tasas más altas de vapeo en jóvenes de 14 a 18 años, con un 54,4 % que admite haber probado los cigarrillos electrónicos alguna vez. “Aunque el consumo diario de tabaco convencional se sitúa en un mínimo histórico del 4,3% con una edad de inicio a los 14,1 años, los vapeadores se consolidan como la sustancia con mayor crecimiento de prueba entre los adolescentes”, reiteró la edil, quien lamentó que, según este documento, “el primer contacto con el vapeo ocurre incluso antes, con casos frecuentes detectados a los 12 o 13 años”.

Precisamente para concienciar a este público, la campaña municipal se difundirá a través de las televisiones instaladas en los autobuses de la EMT, las redes sociales y la web del Ayuntamiento de València. “El objetivo municipal es reforzar la iniciativa de la OMS que este año ha lanzado el mensaje “Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco”, aclaró la concejala, quien destacó que además de difundir este mensaje institucional el consistorio contempla otras acciones preventivas como el lanzamiento de una encuesta interna dirigida al personal municipal para conocer la realidad del consumo de tabaco dentro de la plantilla y detectar cuántas personas estarían interesadas en participar en programas gratuitos para dejar de fumar.

El ayuntamiento, libre de humo

“Queremos que el ayuntamiento sea ejemplo de promoción de la salud y de creación de entornos laborales saludables. No se trata sólo de concienciar, sino también de acompañar y ofrecer apoyo real a quienes quieran dejar de fumar”, ha explicado la concejala.

Esta iniciativa incluirá también el refuerzo del programa de espacios libres de humo mediante nueva señalización específica en dependencias municipales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en València, Tomás Trénor, ha indicado que “el consumo de tabaco y otras formas de fumar, como cigarrillos electrónicos o vapeadores, es una decisión individual con consecuencias colectivas”.

“Estamos hablando de una causa de muerte evitable. Por eso, desde la asociación estamos coordinándonos con el ayuntamiento para trabajar a nivel interno con los trabajadores y colaborar de manera conjunta en el fomento y señalización de los espacios sin humo y el apoyo a quienes quieren dejar de fumar”. “València tiene la oportunidad de avanzar como una ciudad saludable y más comprometida en la lucha contra el cáncer. Porque ampliar los espacios sin humo es una medida de salud pública que salva vidas”, ha afirmado.

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Asimismo, el Servicio de Adicciones del Ayuntamiento de València, se colaborará con la Dirección de Salud Pública y el Centro de Salud Pública de València en la difusión de material informativo, sobre vapeo y tabaco, en los hospitales y centros de salud del municipio de València, para reforzar el trabajo conjunto y la responsabilidad social de las administraciones públicas.