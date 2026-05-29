El Centre del Cómic Micharmut de València, cada vez más cerca de ser una realidad

El Ayuntamiento de València ha adjudicado a la empresa DOALCO S.A. las obras de reforma del edificio municipal situado en el número 4 de la plaza de Tavernes de la Valldigna, en el distrito de Ciutat Vella, que acogerá el futuro Centre del Còmic Micharmut. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes la adjudicación del contrato por un importe de 1,5 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de doce meses.

El futuro Centre del Còmic Micharmut se ubicará en la antigua sede del Centro Excursionista, en el barrio de El Carme, y compartirá espacio con la biblioteca municipal que actualmente funciona en el inmueble. Los trabajos permitirán adaptar el espacio a las nuevas necesidades, respetando los elementos constructivos originales, que datan del siglo XIX. Las obras contemplan una redistribución de los espacios para atender las necesidades del centro, que contará con diversas salas de estudio y consulta, así como despachos para el personal investigador del cómic. Asimismo, también se habilitará un archivo, un área dedicada a la digitalización y un salón de actos.

“Seguimos trabajando para colocar a València en el centro de la cultura del cómic, poniendo en valor nuestra historia y nuestros autores”, ha indicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. “El nuevo Centre del Còmic servirá como archivo, centro de investigación, recuperación y como punto de encuentro tanto para entusiastas como para profesionales. Y todo ello recuperando un edificio histórico en pleno corazón de la ciudad”, ha afirmado el concejal.

El Centre del Còmic Micharmut ayudará a promover y a preservar la cultura gráfica española, especialmente la valenciana, y se centrará en el archivo y la conservación de su patrimonio creativo: obras originales, esbozos, guiones o documentación de interés relacionada con el mundo del cómic. Además, el centro también ofrecerá servicios de restauración y de recuperación de los documentos, así como su digitalización para facilitar la consulta.

Gracias al convenio con la Universitat de València y a la colaboración con la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València, el futuro Centre del Còmic Micharmut contempla acciones divulgativas y de formación relacionadas con el noveno arte y da especial importancia a la promoción de la figura de las personas creadoras de cómic valencianas. Es el caso, por ejemplo, de José Sanchis, José Palop, Eduardo Vañó, Miguel Quesada, Arturo Rojas, Sento Llobell o Micharmut y, más recientemente, Paco Roca, Salvador Larroca, Núria Tamarit o Cristina Durán, entre otros.

Asimismo, los servicios municipales están en permanente contacto con posibles donantes y vendedores de colecciones de tebeos, de cara a su adquisición para el futuro Centre del Còmic, y están trabajando en una serie de actividades paralelas para dotar de contenido al espacio una vez abra sus puertas.

Cabe destacar que la corporación participa o colabora en distintos eventos relacionados con el cómic para dar visibilidad a esta disciplina, como el Salón del Cómic, las Jornadas de Asovalcom o el Festival Internacional del Cómic de Angoulême. Además, creó recientemente una nueva modalidad en los galardones literarios “Ciutat de València”, el Premio de cómic Josep Sanchis Grau, creador de Pumby, con una dotación de 10.000 euros.