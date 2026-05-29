Un coche resulta calcinado y otros dos afectados por las llamas en la calle Molinell de València
El fuego comenzó de forma fortuita mientras el conductor circulaba por la ciudad
Un conductor que circulaba por la ciudad de València se ha llevado un buen susto este viernes cuando al circular por la calle Molinell, en el barrio de la Trinitat, su coche ha comezado a echar humo.
Ante semejante panorama, el hombre ha optado por parar el vehículo, aparcarlo correctamente en la vía pública y salir de él. Ha sido entonces cuando han empezado a salir llamas y se ha propagado por toda la carrocería dejándolo completamente calcinado.
Este incendio fortuito ha afectado a los otros dos vehículos que se encontraban estacionados junto a él, quemando la mitad de uno de ellos y afectando a la puerta y el retrovisor del otro. Según han explicado fuentes oficiales, hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de València para controlar las llamas.
Afortunadamente no hay que lamentar heridos y el accidente únicamente ha dejado daños materiales.
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