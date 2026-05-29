Urbanismo
Pavasal reformará la calle Colón en un plazo de cinco meses y por un importe de dos millones de euros
Las obras comenzarán tras terminar las de la avenida Pérez Galdós y Giorgeta, previsiblemente a finales de este año - Los espacios de aparcamiento para motos se moverán a calles adyacentes
La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU el contrato de ejecución de las obras de renovación del pavimento de la infraestructura viaria y del mobiliario urbano de la calle Colón de València. La adjudicataria deberá acometer la reforma de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad en un plazo máximo de cinco meses y por un importe de 1.998.848,91 euros. Está previsto, por lo tanto, que las obras finalicen a finales de este año o principios del siguiente, ya que la reforma de la calle Colón se iniciará tras la finalización de la remodelación de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta.
La superficie total de este proyecto de remodelación integral se eleva a 21.900 metros cuadrados. Una de las principales actuaciones será la renovación de 12.000 metros cuadrados de pavimento, que incluirá la instalación de asfaltado fonoabsorbente con el objetivo de reducir hasta 10 decibelios el nivel de ruido y disminuir hasta un 20% las emisiones de CO2. El nuevo pavimento unificará la estética de la calle Colón con las calles adyacentes y contribuirá a mejorar la calidad ambiental de la zona.
Tal como adelantó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la intención del Ayuntamiento es “coordinarnos para que tras la finalización de las obras de Pérez Galdós y Giorgeta se inicien las de la calle Colón”. Las obras en la calle Colón y adyacentes se ejecutarán este año y el plazo previsto es de aproximadamente cinco meses, “por lo que se estima que estén acabadas a finales de año o principios del siguiente”, apuntó Giner.
La actuación impulsada por el Área de Urbanismo contempla también la renovación completa del mobiliario urbano de acuerdo a los nuevos criterios de unificación estética definidos por el Consejo Asesor de Urbanismo, con la instalación de 90 papeleras y 60 bancos y sillas nuevos. Además, se ampliarán las aceras con más pasos de peatones para facilitar el tránsito peatonal. La reforma contempla también la mejora de la señalética y la instalación de nuevos semáforos específicos para bicicletas, así como la colocación de bolardos en los accesos laterales para evitar estacionamientos indebidos que dificultan el paso de los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT).
Reordenación de la movilidad
La remodelación incluye una reordenación de los espacios destinados a diferentes medios de transporte. La estación de Valenbisi y las horquillas para bicicletas se reubicarán en los actuales estacionamientos de motocicletas. Los 134 estacionamientos de motos actuales se trasladarán a calles adyacentes, ocupando 45 plazas de zona azul. La intervención no se limita únicamente a la calle Colón, sino que también afectará a la plaza dels Pinazos y a la calle Cerdà de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia, con el objetivo de crear un entorno más cohesionado y accesible.
Con esta actuación en una de las arterias comerciales más emblemáticas de la ciudad, el Ayuntamiento de València refuerza su apuesta por un entorno que prioriza al peatón, la sostenibilidad y la calidad del espacio público en el centro urbano.
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