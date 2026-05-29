Playas de València: calendario y fechas de apertura

El calor cae ya sobre la ciudad y miles de vecinos y vecinas buscan la forma de mitigar las inclemencias del sol que nos acompañará durante los próximos meses. Las elevadas temperaturas que marca el termómetro desde hace semanas son el acicate definitivo para que las playas de València se conviertan en el refugio más cotizado y en el que más horas pasaremos, con permiso de cualquier habitación con aire acondicionado.

Lo cierto es que desde hace semanas los arenales de la ciudad ya están más concurridos de lo habitual, tanto es así que el ayuntamiento adelantó en una semana el inicio de la temporada de seguridad, asistencia y limpieza y estos ya están en marcha desde el pasado 20 de mayo. Pero ¿cuál es el calendario y las fechas de apertura de las playas de València?

Cuándo se abren oficialmente las playas de València

La calidad del litoral de la ciudad le ha valido que este año seis palyas cuenten con el distintivo de bandera azul, el que certifica la limpieza de las aguas y la presencia de servicios requeridos en la costa. L'Arbre del Gos, El Saler, La Devesa, Malva-Rosa, Recatí-Perellonet y La Garrofera han revalidado su insignia, sin embargo la del Cabanyal la perdió por los resultados no óptimos en los análisis del agua. Este hecho generó un choque con la oposición quienes acusaron al gobierno municipal de descuidar esta playa, que perdía por primera vez la bandera azul desde el año 2015.

Rifirrafes políticos aparte, lo cierto es que la costa de València recupera de nuevo su protagonismo con la llegada del calor y las fechas de apertura 'oficial' están marcadas en el calendario.

Horarios de atención del dispositivo de playas de València

Del 1 de junio al 15 de septiembre

La Malva-rosa y el Cabanyal : horario ordinario de 10.00 a 20.00 horas

: horario ordinario de 10.00 a 20.00 horas Cabanyal 3 cuenta con ampliación del horario de horario vigilancia de 9.00 a 10.00 horas

cuenta con ampliación del horario de horario vigilancia de 9.00 a 10.00 horas Pinedo, l’Arbre del Gos, el Saler, la Garrofera y el Recatí/Perellonet: horario ordinario de 10:30 a 19:00. Cuentan con ampliación del horario de vigilancia de 10.00 a 10.30 y de 19.00 a 19.30 horas

Del 1 de julio al 31 de agosto

La Devesa: horario de 10.30 a 18.30 Horas.

Además, durante los fines de semana de mayo, las playas de la Malva-rosa y el Cabanyal cuentan con servicio de salvamento y socorrismo en horario de 11.00 a 17.00 horas.

El dispositivo especial de vigilancia y limpeza de las playas de València comenzó a mediados de mayo / J.M. López

Limpieza de las playas

Que los arenales se encuentren en perfecto estado de revista es esencial para que el público pueda disfrutar de ellas en todo su esplendor. Conscientes de que los valencianos ya han asaltado las playas, el servicio de limpieza comenzó el pasado 21 de mayo y se extenderá hasta mediados de septiembre. A lo largo de toda la extensión de la costa se han instalado más de 340 papeleras y 44 islas de reciclaje.

Una atención especial merece la 'playa-can' de Pinedo con una extensión de casi 10.000 metros cuadrados de costa, delimitados y habilitados específicamente para el acceso y baño de perros. Cuenta con duchas adaptadas a diferentes tamaños de perro (con palos para atar la correa y mangueras a presión), pasarelas de madera para proteger las patas del calor, y estacas de madera gratuitas para fijar a la arena junto a la toalla.

Dispositivo de ayuda al baño a personas con discapacidad

El operativo especial de Playas incluye también tres puntos accesibles de ayuda al baño para personas con discapacidad, que estarán en las playas de la Malva-rosa, el Cabanyal y Pinedo. Este servicio funcionará del 1 de junio a 15 de septiembre en horario de 11.00 a 19.00 horas.

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Además, en las playas del Saler y del Perellonet se presta también servicio de ayuda al baño a personas con capacidades diferentes, con el siguiente horario: en julio y agosto, de lunes viernes de 11.00 a 15.00 horas. Desde el ayuntamiento de València recuerdan que es necesario concertar cita llamando al teléfono 963 542 323.