El polideportivo de Orriols volverá a la vida en 2027 cuando cumpla tres años clausurado

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes la ejecución de las obras de reparación y puesta en funcionamiento del Polideportivo de Orriols a la mercantil Fulton SA por un importe de 1.036.740,10 euros y un plazo de ejecución de nueve meses a partir de la firma del acta de replanteo. El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha informado este viernes, al término de la sesión de la Junta, de la adjudicación del contrato, que permitirá disponer en breve del recinto deportivo del barrio.

“Empieza la cuenta atrás para la recuperación de una infraestructura deportiva importantísima para un barrio tan importante como es Orriols –ha señalado el portavoz- un polideportivo que, cuando llegamos al Gobierno, nos los encontramos en una situación absolutamente lamentable en la que había riesgo para la seguridad de las personas; y, por tanto, se tuvo que actuar, de forma rápida, sobre ella”. “Ahora vamos a poder devolverle a los vecinos la infraestructura en condiciones de dignidad y en condiciones de seguridad para todos ellos, frente a los años de abandono del Gobierno anterior”.

Cabe recordar que el centro deportivo lleva cerrado desde agosto de 2024 debido a las graves deficiencias que presentaba sobre todo la cubierta de la piscina y que suponían un peligro para las personas usuarias si se hubiese producido algún tipo de inclemencia meteorológica. La reparación de toda la cubierta de la zona de piscina incluye el desmontaje (sin tocar el interior de madera), la eliminación del policarbonato, la sustitución por chapa prelacada, el aislamiento con fibra de vidrio IBR-80 de toda la superficie y el cierre con plancha de acero.

Igualmente, se incluye en la actuación el saneamiento de las cabezas de los pilares de apoyo de las vigas de madera, la reparación de las bases y los capiteles de las columnas, y el cambio de la cubierta de las claraboyas, así como el saneamiento del vaso y del suelo de la piscina.

También se actuará sobre el suelo de PVC, en las zonas del vestuario del sótano y en la sauna y el baño turco. Además, se pintará el interior del edificio, la zona de planta baja, la zona de vestuarios y los accesos al sótano y se sustituirán los zócalos dañados en la sala de actividades de la planta baja. También se sustituirán las puertas dañadas en la planta sótano, se repondrán los falsos techos en las salas deportivas de la planta baja y se cambiarán la grifería y los rociadores.

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La actuación incluye también la limpieza general de todas las instalaciones y la reposición del césped de la pista de pádel y la resina de la pista de tenis. Finalmente, las obras incluirán la revisión completa de la climatización y la ventilación de las salas de deporte y vestuarios.