Siete casas de pueblo resisten en la Raiosa entre planes para levantar 1.500 viviendas

La margen oeste de la cicatriz ferroviaria en el acceso sur a València se ha llenado de obras que arrojarán, a corto, medio plazo y largo plazo, un saldo positivo de más de 1.500 nuevas viviendas y alguna dotación necesaria para una zona en pleno crecimiento, entre la Raiosa y la Cruz Cubierta.

Actualmente avanzan en paralelo las obras del PAI de Moncayo y las del nuevo colegio Santo Ángel de la Guarda, situadas a escasos metros y separadas por la calle San Vicente Mártir. Entre radiales y nubes de polvo sobresale una hilera de siete casas de pueblo de dos alturas con patio trasero, recayentes al tramo de la calle del Moncayo comprendido entre los números 3 y 15.

Algunas de estas casas están habitadas, otras han dejado de tener actividad hace tiempo. En una de las viviendas todavía resiste un cartel viejo de la falla San Vicente Amparo Iturbi, un casal habitado hasta que en 1960 los falleros se mudaron de sede y dejaron el bajo en uso sólo como almacén. Alrededor de 1975, el número siete de este antiguo callejón murió definitivamente, aunque el cartel aguantó.

Las siete casas de pueblo en la Raiosa / Levante-EMV

“Cuando la Falla se fue de ahí, esta zona se quedó como prohibida para los vecinos”, recuerdan desde la asociación vecinal de la Raiosa. “La gente no pasaba por ahí. Muchas de las casas estaban okupadas y había bastante trapicheo de drogas”, recuerdan. Llegaron a detener a ocho personas en cuatro viviendas de la citada calle.

En el entorno la degradación rimaba con los domicilios colindantes. Había colchones escondidos entre los matojos del solar deshabitado, higueras sin ningún cuidado, furgonetas semiabandonadas, chatarra y cableado colgando de las viviendas. El panorama ahora es muy distinto, con la urbanización de este mismo espacio muy avanzada, aunque difícilmente llegará a tiempo en los plazos previstos.

Obras en el PAI de Moncayo / Levante-EMV

“Hemos tenido muchas dificultades. Algunos suelos hemos tenido que sanearlos porque estaban llenos de basura. Intentamos alquilar el bajo de la falla pero no dimos con el propietario. Cuando empezamos con las obras nos quemaron las casetas de obra y la oficina, con los ordenadores dentro”, lamentaban los obreros de la adjudicataria Bertolín-Gecival. La idea es terminar de urbanizar en julio para empezar a levantar las viviendas.

El PAI de Moncayo permitirá la construcción de unas 200 nuevas viviendas, todas de renta libre, tanto unifamiliares con patio interior, como en bloques de tres plantas y edificios de hasta nueve alturas más ático, superando en dos alturas las fincas aledañas. Las nuevas promociones podrían estar terminadas en 2028. Las viviendas de una habitación se han comercializado por 290.000 euros, IVA incluido. Las de tres habitaciones se ponen casi en 500.000 euros. Todo esto junto a las siete casas de pueblo que se mantendrán en pie y verán elevado su valor: hace apenas unos años una de estas viviendas se vendía en Idealista por no más de 120.000 euros.

El PAI de Moncayo / Levante-EMV

Esta actuación impulsada por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo (Antonio Tormo), completará la trama urbana degradada junto a la playa de vías —en cuyo soterramiento se está trabajando— y ya ha supuesto la eliminación de la peligrosa "acera de la muerte" de San Vicente, una reivindicación vecinal histórica.

Pero además de este desarrollo, justo enfrente sigue pendiente la construcción de 438 viviendas en el antiguo Cuartel de Ingenieros, anunciadas por el Gobierno central hasta en tres ocasiones en los últimos ocho años. La parcela de este PAI ya ha sido urbanizada y de momento permanece como un macrosolar con parque infantil, jardinería, arbolado y vías de asfalto renovadas. Aunque Gobierno y ayuntamiento han llegado a un acuerdo para avanzar en el proyecto de vivienda pública, los vecinos temen que en ínterin la zona se convierta en un botellódromo.

Degradación en la zona hace apenas cinco años / Levante-EMV

Y a 200 metros de allí, ya en el barrio de la Cruz Cubierta, también está previsto el desarrollo de 900 viviendas —600 de ellas públicas— en el terreno conocido como PAI de Artillería, cuyo proyecto de urbanización sacó el mes pasado a licitación la empresa pública de vivienda Casa47. El parque de Artillería tiene alrededor de 68.000 metros cuadrados y alberga la conocida Casa Feliu, que está protegida. Cuando se derribaron los edificios y barracones militares ya se anunció la construcción de esas viviendas, pero aún no se ha movido una sola piedra.

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En algo más de medio kilómetro a la redonda se acumularán por tanto más de 1.500 nuevas viviendas con sus respectivas zonas verdes y un gran espacio liberado por el canal de acceso actualmente en construcción. El futuro de los tres PAI está claro. El de las siete casas de pueblo en Moncayo parece boyante. Y el del bulevar García Lorca está por ver con dos modelos urbanísticos enfrentados y la sociedad Parque Central paralizada con las elecciones municipales como telón de fondo.