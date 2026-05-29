Vecinos de la Roqueta denuncian que el aumento de policía no frena a los gorrillas

"La presencia policial ha aumentado, pero los gorrillas y los problemas de seguridad siguen ahí". Con esta escueta frase el presidente de la Asociación de Vecinos de la Roqueta (entorno de Convento Jerusalén), Miguel Sánchez, resume la situación actual del barrio después de denunciar los problemas de inseguridad que sufrían y de obtener el compromiso del concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, de aumentar la presión policial pero no adoptar medidas de urbanismo táctico para reducir las zonas de aparcamiento en rotación, que es lo que atrae a los gorrillas.

Como viene denunciando este periódico, los vecinos de Roqueta están hartos de la presencia de numerosos gorrillas que tienen atemorizado al barrio, con agresiones directas a los vecinos y problemas de violencia tanto en el ambulatorio como en las farmacias. Este problema también fue debatido en el último pleno municipal y allí se mostraron las posturas de ambas partes, ayuntamiento y vecinos. Estos últimos piden medidas urgentes para reducir el número de aparcamientos en rotación, creando zonas verdes para residentes e instalando maceteros como los de la plaza del Ayuntamiento para peatonalizar ciertas zonas. El concejal de Movilidad, Sin embargo, les instó a esperar a la puesta en marcha de los planes que hay en el entorno de la Roqueta y a un plan específico para el barrio, descartando el urbanismo táctico y urgente que reclaman los vecinos. Así mismo, se comprometió a incrementar la presencia policial en coordinación con la Policía Nacional, que es, en todo caso, la que debe liderar esas actuaciones.

Más policías

Y efectivamente, los vecinos aseguran que han notado una mayor presencia de la Policía Nacional, pero de la misma forma dicen que no está teniendo gran impacto. "Los gorrillas no están allí, vienen cada día en tren desde otros pueblos o barrios, y cuando está la policía, ellos se van, pero cuando la policía se marcha, vuelven de nuevo", explica Miguel Sánchez.

El dirigente vecinal cree, por tanto, que la solución está en eliminar el aparcamiento en rotación en la medida de lo posible. "Eso de que el problema es igual en todos los barrios no es verdad, porque en otros barrios igual hay tres gorrillas y siempre son los mismos, pero aquí hay muchos más y son más peligrosos porque hay más negocio", explica Sánchez. Para ello propone dos medidas fundamentales, que son instaurar la zona verde de aparcamiento, que es exclusivamente para vecinos del barrio, y regular el espacio público con maceteros u otros medios de urbanismo táctico. Solo así, opina, se quitarán los aparcamientos en rotación y los gorrillas. "Si no hay negocio, no vendrán".

También considera necesario aumentar la limpieza en las calles de la Roqueta, que, según dice, están llenas de colchones y trastos, así como evitar el botellón alrededor de los locales de ocio.

Respecto al garage de la calle Xàtiva, en el que viven personas sin techo, Miguel Sánchez asegura haber tratado el tema con la concejalía y haber detectado un problema difícil de resolver. "Parece que ahí hay cuatro administradores distintos y no se ponen de acuerdo entre ellos, por tanto, no hay una actuación a la vista, porque la Policía Local no puede entrar en una propiedad privada", explica el presidente de la asociación vecinal.

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Sánchez, que en el último pleno no pudo intervenir al presentar su petición fuera de plazo, ha criticado también que el concejal Jesús Carbonell exhibiera los datos policiales que hablan de un incremento de detenciones y de intervenciones de la Policía Local en la Roqueta. Esto lo que demostraría, dice, es que "efectivamente hay un problema de delincuencia en el barrio".