El Ayuntamiento de València prepara el derribo del quiosco-bar del Parterre para salvar el ficus monumental

El Ayuntamiento de València ultima los trámites para el derribo del conocido quiosco-bar del Parterre, que en la actualidad está en desuso y que afecta a las obras que han de "salvar" el ficus monumental que tiene a escasos metros. El plan ya ha sido avalado por los técnicos municipales y está a falta de un dictamen final de la Comisión Técnica de Patrimonio que determine si se trata de un "elemento impropio" de recinto diseñado en 1860, como así se ha considerado en un principio,

El quiosco fue construido en el año 1960, un siglo después del jardín, y está ubicado dentro del Parterre, frente al Palacio de Justicia. No dispone de referencia catastral propia, sino que forma parte del jardín, que sí está inventariado y tiene anotación en el catastro. Se trata, según el informe técnico preliminar, de una planta baja integrada en el vallado perimetral, que queda interrumpido en esta parte. En total, tiene una superficie de 21 metros cuadrados y en la actualidad se encuentra "sin uso y en estado de abandono desde la finalización de la cesión en precario".

Salvar el ficus

En este contexto, el Servicio de Parques y Jardines tiene previsto iniciar próximamente las obras de mejora del espacio donde está ubicado el ficus monumental del Parterre, de 150 años de edad, y ha pedido la demolición del quiosco-bar para facilitar estos trabajos. El citado ficus ya ha tenido problemas de estabilidad debido a su envergadura y antigüedad, y en el año 2022 se le desprendió una de las ramas causando cuatro heridos, por lo que se decidió actuar en el entorno y proteger a este ejemplar centenario.

Ante esta petición, la Sección Técnica de Patrimonio ha emitido un informe en el que se precisa que el Jardín del Parterre (Plaza Alfonso el Magnánimo) está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) y considera elementos impropios "todos aquellos que no formen parte del diseño original del jardín o que no gocen de una protección individualizada", entre los que se encontrarían el propio quiosco. "Cualquier nueva intervención de ordenación o urbanización tenderá a la recuperación de las características y elementos que forman parte de diseño original del jardín utilizando para ello la información de la planimetría y cartografía histórica", añade el informe, que propone, en concreto, "la recuperación de la distribución original según el plano de Sebastián Monleón de 1860".

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La Sección Técnica de Patrimonio concluye, por tanto, que "a la vista del abandono del quiosco-bar, es procedente su demolición". No obstante, antes de proceder a la redacción del contrato de derribo sugiere que se solicite informe a la Comisión Técnica de Patrimonio para que se pronuncie sobre dos cuestiones concretas. La primera es si este quiosco bar es un elemento añadido e impropio, como se ha determinado inicialmente, y la segunda es si la demolición requiere informe previo de la Conselleria de Cultura, que habitualmente emite un pronunciamiento cuando una obra afecta a bienes protegidos, como es el caso del Parterre.