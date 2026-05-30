Chinches, suciedad y falta de higiene en los baños de la EMT

"Resulta intolerable que en pleno 2026 una empresa permita que su plantilla tenga que utilizar baños en condiciones tercermundistas, poniendo incluso en riesgo la salud de las personas trabajadoras", así de contundente se mostró el comité de empresa de la EMT de València a través de un comunicado en el que denuncia el estado de los aseos que se ubican en los finales de las líneas de autobús. La organización que tilda el estado de estas instalaciones de "insalubre e indigno" por la suciedad y la presencia de nidos de insectos, pide a la empresa "la actuación inmediata para garantizar la limpieza y desinfección de los baños".

Según el comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes de València, esta falta de mantenimiento afecta sobre todo a los aseos destinados a las mujeres que se encuentran en un evidente estado de "abandono y dejadez".

Estado de los baños de los finales de línea de la EMT de València / Levante-EMV

Además, los representantes de los trabajadores de la entidad municipal denuncia que las nuevas incoporaciones de la plantilla "no están recibiendo la ropa laboral obligatoria". La respuesta que han obtenido a este respecto por parte de la dirección de la EMT es, según explican, que "la licitación todavía no ha finalizado" y se espera que no sea hasta mediados de junio cuando reciban el uniforme reglamentario. A este respecto critican la "improvisación y desorganización" de la empresa de transportes que, insisten, acaba repercutiendo en la plantilla quien sufre las consecuencias de una "gestión irresponsable".

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El comité anuncia que se "estudiarán medidas legales y sindicales" para que la situación se revierta.