Cierran el túnel de Pérez Galdós por las obras de un colector

El servicio de Movilidad del consistorio municipal informa del cierre excepcional, del 1 al 3 de junio, del paso inferior de Pérez Galdós para la conexión de un colector como parte de las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta.

Es la primera vez que se corta el paso inferior de Pérez Galdós de forma continuada desde que se iniciaron las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta, hace ya once meses. Desde el próximo lunes día 1 y hasta el miércoles 3 de junio, permanecerá cerrado al 100% el túnel de Pérez Galdós por la necesaria ejecución de la conexión de un colector precisamente en el acceso a este paso inferior.

Desvíos previstos por las obras en el túnel de Pérez Galdos / Levante-EMV

De esta forma el tráfico proveniente de Giorgeta deberá desviarse a la altura de la rotonda de Tres Forques-Cuenca, ya que ni el paso inferior ni la vía de servicio estarán abiertas a la circulación. Mientras que el tráfico proveniente desde el puente de Campanar no podrá acceder al túnel desde la altura de la calle Cartagena, pero sí circular por la vía de servicio hasta la intersección con las calles Linares y Lorca.

Calendario previsto

Desde el verano de 2025, las obras en el eje Pérez Galdós-Giorgeta se han ido ejecutando por fases para minimizar lo máximo posible las afecciones sobre la circulación.

Está previsto que el próximo septiembre, con el inicio del curso escolar, el eje Pérez Galdós-Giorgeta quede abierto a la circulación.

Una vez finalice toda la obra, se habrá actuado en un área de 97.000 m2, se habrán plantado 6.800 m2 de zonas verdes con 60 especies distintas y se habrán ampliado las aceras para hacerlas más accesibles, con una anchura generalmente de entre 4 y 7 metros, sombreadas y equipadas con mobiliario y baldosas hidráulicas de tonalidades diversas: ocres, grises y arenosos. Además, se habrán creado tres zonas de juegos infantiles y un carril bici bidireccional de 2,4 km de longitud, 15 paradas de autobús adaptadas y 26 pasos de peatones.

Noticias relacionadas

Se habrán renovado también los carriles de circulación con pavimento fonoabsorbente que reduce significativamente la contaminación acústica y se habrá renovado todo el sistema de alcantarillado, semaforización e iluminación con 265 luminarias led.