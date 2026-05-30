Cierran el túnel de Pérez Galdós por las obras de un colector
El paso inferior cerrará íntegra y excepcionalmente del 1 al 3 de junio para ejecutar la conexión de un colector en el acceso a este túnel. Es la primera vez que cierra este paso de manera continua en unas obras de renaturalización de Giorgeta y Pérez Galdós que se prolongarán hasta finales de 2026
Redacción Levante-EMV
El servicio de Movilidad del consistorio municipal informa del cierre excepcional, del 1 al 3 de junio, del paso inferior de Pérez Galdós para la conexión de un colector como parte de las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta.
Es la primera vez que se corta el paso inferior de Pérez Galdós de forma continuada desde que se iniciaron las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta, hace ya once meses. Desde el próximo lunes día 1 y hasta el miércoles 3 de junio, permanecerá cerrado al 100% el túnel de Pérez Galdós por la necesaria ejecución de la conexión de un colector precisamente en el acceso a este paso inferior.
De esta forma el tráfico proveniente de Giorgeta deberá desviarse a la altura de la rotonda de Tres Forques-Cuenca, ya que ni el paso inferior ni la vía de servicio estarán abiertas a la circulación. Mientras que el tráfico proveniente desde el puente de Campanar no podrá acceder al túnel desde la altura de la calle Cartagena, pero sí circular por la vía de servicio hasta la intersección con las calles Linares y Lorca.
Calendario previsto
Desde el verano de 2025, las obras en el eje Pérez Galdós-Giorgeta se han ido ejecutando por fases para minimizar lo máximo posible las afecciones sobre la circulación.
Está previsto que el próximo septiembre, con el inicio del curso escolar, el eje Pérez Galdós-Giorgeta quede abierto a la circulación.
Una vez finalice toda la obra, se habrá actuado en un área de 97.000 m2, se habrán plantado 6.800 m2 de zonas verdes con 60 especies distintas y se habrán ampliado las aceras para hacerlas más accesibles, con una anchura generalmente de entre 4 y 7 metros, sombreadas y equipadas con mobiliario y baldosas hidráulicas de tonalidades diversas: ocres, grises y arenosos. Además, se habrán creado tres zonas de juegos infantiles y un carril bici bidireccional de 2,4 km de longitud, 15 paradas de autobús adaptadas y 26 pasos de peatones.
Se habrán renovado también los carriles de circulación con pavimento fonoabsorbente que reduce significativamente la contaminación acústica y se habrá renovado todo el sistema de alcantarillado, semaforización e iluminación con 265 luminarias led.
Suscríbete para seguir leyendo
- València multa a un macrocasero con 323 pisos por explotar un alojamiento turístico ilegal
- Aspirantes a conductor denunciarán a la EMT de València por supuestas 'irregularidades' en el proceso de selección de la bolsa
- Catalá anuncia una reforma del Jardín del Turia que incluye el estanque anti-asentamientos de Vox
- La periodista y fallera de la corte 2009 Ana Cuesta vuelve a València para celebrar su boda con Guillermo Calavía
- València completa los 10 radares fijos de velocidad: estás son las ubicaciones
- Huelgas en Metrovalencia: días clave de parón en junio convocado por los maquinistas
- El edificio incendiado de Campanar, listo a falta de cocinas y pavimentos
- La piscina del Parque de Benicalap reabrirá el 6 de junio tras una inversión de casi un millón de euros