Doce hogares vulnerables reciben luz gracias a dos comunidades energéticas de Pobles del Sud

La colaboración entre dos comunidades energéticas de València hará posible que hasta 12 hogares de Pobles del Sud en situación de vulnerabilidad puedan beneficiarse de energía renovable gratuita gracias a una nueva instalación fotovoltaica ubicada en el polígono industrial de El Forn d’Alcedo. El proyecto, impulsado conjuntamente por la Comunidad Energética de El Forn d’Alcedo (CEdHdA) y la Comunidad Energética Local (CEL) Castellar-l’Oliveral, dará servicio además a empresas, oficinas, una comunidad de regantes y decenas de vecinos y vecinas de las pedanías del sur de la ciudad.

La nueva planta fotovoltaica, de 120 kWp, se instalará sobre la cubierta de una nave industrial propiedad de Metalux, empresa socia de la CEdHdA, y permitirá abastecer a un total de 86 usuarios particulares, además de dos empresas del entorno: Metalux y Aisval Garibo. El Ayuntamiento de València, a través de València Sostenible, colaborará en el proyecto mediante la identificación e integración de hogares vulnerables en coordinación con los Servicios Sociales municipales. La CEL Castellar-l’Oliveral asumirá colectivamente el coste de participación de estas familias gracias a las aportaciones de sus socios y socias.

Transición energética

El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha destacado que “este proyecto demuestra que la transición energética puede y debe tener también una dimensión social. Gracias a la colaboración entre comunidades energéticas, empresas y administración pública, conseguimos que la energía renovable llegue también a quienes más lo necesitan, avanzando hacia una ciudad más sostenible, solidaria y resiliente”.

La Comunidad Energética de El Forn d’Alcedo fue constituida en 2023 por empresas del polígono industrial de la pedanía, entre ellas Mantenimiento de Alta Tensión (MAT), Electrotecnia Monrabal, Metalux Levante, Friomed, Ducaval, Soltec y Support on Set. Su primera instalación entró en funcionamiento en marzo de 2024 y, desde entonces, la entidad ha trabajado para ampliar tanto el número de socios como las instalaciones de generación renovable.

Por su parte, la CEL Castellar-l’Oliveral nació como proyecto piloto impulsado por el Ayuntamiento de València en 2021 y se convirtió en la primera comunidad energética local de la ciudad, gracias a la cesión municipal de la cubierta del centro cívico La Cebera para instalar una planta fotovoltaica colectiva. Actualmente cuenta con 142 socios y socias y se ha consolidado como una experiencia pionera de participación ciudadana en la transición energética.

Comunidad energética de Forn d'Alcedo, en València. / Levante-EMV

El acuerdo entre ambas entidades llega además en un contexto marcado por la recuperación tras las graves inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó de forma importante a las pedanías del sur de València.

El presidente de la CEdHdA, Salvador Monrabal, ha declarado que “estamos seguros de que esta colaboración será el inicio de más proyectos que ahorren más energía a las empresas asociadas del polígono y a los usuarios particulares adheridos a la CEL Castellar-l’Oliveral”.

En palabras de Miguel Àngel Rodrigo, secretario de la CEL Castellar-l’Oliveral: “Desde la junta directiva queremos compartir nuestra satisfacción al llegar a la última fase de la puesta en marcha de esta instalación. Es el resultado directo del esfuerzo i el trabajo compartido entre dos comunidades energéticas vecinas. Además es un orgullo colaborar con València Sostenible para facilitar la inclusión de hogares vulnerables, alineados con nuestros objetivos fundacionales.”

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València cuenta actualmente con una amplia red de comunidades energéticas locales en barrios y pedanías como Malilla, Russafa, la Saïdia, Malva-rosa, Aiora-Algirós, la Raïosa, els Poblats Marítims, Ciutat Vella y Benimaclet, consolidándose como una de las ciudades referentes en el impulso de modelos ciudadanos de generación y consumo compartido de energía renovable. Entre estas iniciativas destaca también el proyecto solidario CoEnSoMa, impulsado en el CEIP Ballester Fandos de la Malva-rosa, una comunidad energética orientada específicamente a combatir la pobreza energética y favorecer el acceso justo a la energía renovable en los barrios de la ciudad.