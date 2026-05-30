La Estación Central de València tendrá una gran marquesina y luz natural en todos sus niveles

La ingeniería vasca Sener Group ha publicado su proyecto para la futura Estación Central de València sin que Adif haya formalizado la adjudicación de la obra. Tal como adelantó Levante-EMV, la empresa que diseñó la terminal intermodal de Portela ha obtenido la mejor puntuación global en la evaluación de las 13 ofertas que se presentaron y saca tres puntos de diferencia a la segunda propuesta mejor puntuada (Kengo Kuma).

Sin embargo, desde Adif han precisado que el contrato de servicios de consultoría para la redacción de los estudios previos, proyectos básicos y de construcción de la nueva Estación Central de València se encuentra en este momento en licitación, por lo que no se ha adjudicado a ninguna empresa concreta, ni existe un proyecto elegido formalmente en este momento –aunque todo apunta a que será Sener la adjudicataria–.

Desde Adif han explicado que comunicarán la adjudicación de este proyecto cuando se produzca, pero no antes de que acabe este proceso administrativo. Y han añadido que las imágenes distribuidas por Sener son las de un proyecto más de todos los presentados a este proceso de contratación pública. Se refiere el organismo estatal al paquete de nueve figuraciones que colgó la ingeniería hace días en su página web, acompañadas de la memoria técnica de la propuesta.

Esta, de 127 páginas, desgrana la trayectoria de la empresa, el marco ferroviario, sus alianzas y las características de la propuesta asentada en cuatro pilares: un diseño para los próximos 100 años, un nuevo hito urbano de intermodalidad en la ciudad, un nuevo espacio de encuentro para el visitante y para el residente de la ciudad y un espacio urbano liberado e integrado en los nuevos corredores verdes planificados.

En su diseño, Sener Group propone cinco grandes espacios. El primero es una gran marquesina que enmarcaría la estación. Siguiendo la tradición de las grandes estaciones del mundo, este proyecto diseño gira en torno a una cubierta de interpretación moderna, enclavada en el parque lineal, bajo la cual se cobijan las funciones de la estación.

El segundo es un gran espacio público. A diferencia de un espacio aislado en el parque, el diseño de esta estación entrelaza las funciones de transporte con la red de jardines y espacios públicos para crear una secuencia de espacios peatonales que conectan la C/ de Xàtiva con el Parque Central y más allá. El espacio público fluye hasta y bajo la marquesina de la estación, y desde los espacios a nivel del suelo bajo la marquesina se puede contemplar el vestíbulo de la estación y los andenes. Los trenes que entran y salen de Valencia Central pueden verse desde arriba. A nivel estético, las líneas de la estructura que soportan la marquesina recuerdan a las hileras de árboles que bordean muchas de las principales calles de Valencia, incluida la Gran Vía.

El tercer espacio sería el Vestíbulo de la Estación Central. Según señala la empresa en su memoria técnica, el eje de su propuesta es la redistribución de niveles y actividades dentro de la caja de la estación, reposicionando el nivel principal de procesamiento y distribución de pasajeros (entresuelo), elevándolo de aproximadamente -13 m a -4,0 m (en relación con un nivel teórico del suelo a 0 m). De este modo, esta planta se sitúa por encima de los dos niveles de andén, y no entre ellos. A continuación, al levantar la tapa de hormigón de la caja de la estación a este nivel, el espacio principal orientado a los pasajeros puede situarse directamente bajo la marquesina, creando un “vestíbulo" de doble altura para la estación.

El vestíbulo da acceso, a través de un control de seguridad, al andén del AVE, y también da acceso directo –sin escalones– a los vestíbulos de metro y tranvía. Este tercer espacio tiene conexiones directas con la Gran Vía, este y oeste, y su nivel Los pasajeros provenientes de Cercanías pasan por este nivel para dirigirse directamente a los andenes de ancho ibérico situados en el nivel más bajo de la estación. Finalmente, el nivel de vestíbulo proporciona acceso al espacio reservado para los taxis, drop-off, autobuses de tour operadores y depósito seguro de bicicletas. Bajo este nivel del parking se sitúan dos niveles de parking general, con accesos independientes para evitar el conflicto entre diferentes usuarios

Dos niveles de andenes

El cuarto espacio del proyecto es el formado por los andenes superiores, por donde transita la Alta Velocidad. La ingeniería ha dispuesto aberturas, pozos de luz, a lo largo de la línea central de los andenes. La luz y el aire penetran en toda la estación, mientras que los huecos dan variedad a la forma y la altura del espacio de la estación, sobre todo en el nivel de los andenes. En estas aberturas, que ofrecen vistas de la estación desde arriba y de la ciudad desde abajo, se sitúan todas las escaleras mecánicas, las escaleras y los ascensores. Los sistemas de circulación vertical unen los distintos niveles de la estación.

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Finalmente, en el último nivel, el de los andenes inferiores para el Cercanías, los pasajeros podrán ver mirando hacia arriba la forma ondulante de la marquesina. Mirando hacia abajo desde el nivel del suelo y desde el vestíbulo de la estación, tanto los pasajeros como los peatones verán los trenes. En este diseño, la luz que desciende por los distintos niveles de la estación guía a los pasajeros hacia y desde el tren, y las aberturas y la luz que admiten unen la estación en una única instalación unificada.