María, la bebé a la que cuidan en un hospital valenciano tiene tres solicitudes de acogida de familiares maternos y paternos

La Conselleria de Servicios Sociales está valorando las tres solicitudes de acogida que se han presentado para la recién nacida que está viviendo en un hospital valenciano, tras ser declarada en desamparo.

Las tres solicitudes provienen de su propia familia. Una por parte de un familiar de la madre y dos por la vía paterna, así que los técnicos estudian la mejor opción en aras del interés superior del menor. Ese es el motivo por el que la bebé aún no ha pasado al recurso del acogimiento familiar. Para ser familia de acogida se puede compartir lazos sanguíneos con el menor (se conoce como familia extensa) o no compartir vínculo alguno, lo que se denomina familia educadora. En el caso de esta recién nacida, las tres solicitudes, por tanto, son de familia extensa.

Para este tipo de casos (u otros similares) existe un recurso de acogimiento que se denominan ·de urgencia". En estos casos las familias están con ese menor, que suelen ser niños y niñas muy pequeños, hasta que se resuelven sus expedientes y pasen a la familia de acogida o al recurso que corresponda. Sin embargo, existen muy pocas plazas de urgencia y en la actualidad todas están ocupadas por lo que desde la Conselleria se optó por prolongar la estancia del bebé en este hospital valenciano a la espera de la resolución de expedientes, algo que se abordará "con la mayor celeridad posible", explican fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales.

Las familias de acogida son un recurso para los menores en desamparo que permitan que vivan en familia y no en centros. Desde las distintas asociaciones de familias de acogida instan a las personas que tengan interés y dudas a acercarse a la Administración o a cualquiera de las entidades que gestionan estos recursos para informarse de las distintas modalidades que permiten a los menores tutelados por la Generalitat Valenciana vivir en un hogar.

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