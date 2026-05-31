La Estación Central de València prevé un parking de 1.300 plazas en tres plantas subterráneas

La ingeniería vasca Sener Group ha desvelado su proyecto para la futura Estación Central de València. La empresa que diseñó la Estación Central central de Portela, responsable también del proyecto constructivo del Nuevo Canal de Acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de València, plantea un nuevo edificio articulado en cuatro niveles, los cuales además de contener las instalaciones necesarias para los servicios de alta velocidad, cercanías y media distancia, incluiría las conexiones y accesos necesarios a otros medios de transporte. Además, sus conexiones con las estaciones de Metrovalencia de Bailén y Alicante o los taxis convertirán a la nueva Estación Central en el mayor punto nodal de transporte de la región.

Como ha venido contando Levante-EMV, Sener obtuvo la mayor puntuación global de las 13 que concurrieron al concurso público, pero la adjudicación del proyecto aún no se ha formalizado y, aunque parece difícil, el proceso administrativo todavía puede dar un vuelco.

Con todo, ya se pueden desgranar los detalles del que muy probablemente sea el proyecto ganador de la licitación de Adif. Uno de los aspectos más importantes de la futura terminal es su conectividad, de modo que la empresa vasca ha previsto una importante dotación de plazas de estacionamiento. Aunque el dimensionamiento de los espacios de estacionamiento de la futura Estación Central de València se definirá con detalle en la fase 1 del proyecto, a partir del análisis de la demanda prevista y de los flujos de tráfico intermodal, Sener ya aporta una “estimación inicial razonable” de los requerimientos de estacionamiento asociados al acceso cotidiano de viajeros.

Así será la futura Estación Central de València / Sener Group

En el caso de la estación de Valencia Joaquín Sorolla, según el Proyecto de Construcción para la Ampliación del Aparcamiento, la actuación prevista contempla la ampliación y mejora del aparcamiento existente, alcanzando una capacidad total de 898 plazas. Por su parte, la estación de Valencia Nord cuenta actualmente con 380 plazas de aparcamiento público. En conjunto, el total de plazas consideradas como base para la propuesta de la ingeniería vasca asciende a 1.278.

Una vez determinada esta cifra de referencia, y considerando la superficie necesaria no sólo para las plazas en sí, sino también para los viales, accesos y espacios de maniobra, se ha estimado un requerimiento medio de aproximadamente 25,5 m² por plaza. De este modo, la superficie total necesaria para albergar 1.278 plazas se sitúa en torno a 33.000 m². A esta superficie deberá incorporarse, adicionalmente el área reservada para aparcamiento de bicicletas, estimada en aproximadamente 250 m², en línea con los estándares de dotación para modos blandos en entornos intermodales (una plaza de bicicleta por cada 10 plazas de coche).

En cuanto al dimensionamiento mínimo de la parrilla de taxis, este se ha determinado atendiendo al escenario más crítico de concentración de llegadas de servicios ferroviarios de Alta Velocidad y Larga Distancia, correspondiente al tramo horario comprendido entre las 11:00 y las 12:00 horas. En este intervalo confluyen los servicios de Euromed procedente de Alicante, Euromed procedente de Figueres y Barcelona, Iryo procedente de Madrid-Chamartín, Alvia procedente de Barcelona con destino Cádiz y AVE Madrid–Castelló con parada en Joaquín Sorolla.

Partiendo de un supuesto de composición doble en los servicios de otros operadores distinto de Renfe, considerando un aprovechamiento medio del 90 % en los trenes término en Joaquin Sorolla, y un 60 % de aprovechamiento para los servicios pasantes del Corredor Mediterráneo, se estima una afluencia de alrededor de 1.700 viajeros en ese tramo horario. Se estima que entre el 20 % y el 30 % de dichos viajeros podría optar por el taxi como modo de continuación de viaje, con una ocupación media por taxi de 1,2 pasajeros. Por ello, para garantizar una evacuación fluida se ha determinado la necesidad de una bolsa mínima de 120 plazas de taxi.

Por otra parte, para el dimensionamiento de la zona destinadas al ascenso y descenso rápido (“Kiss & Ride”) el proyecto contempla, en horarios de máxima afluencia, un movimiento de unos 250 vehículos en una ventana de 20 minutos. Dado que cada vehículo permanece de media 2 minutos, una única plaza permitiría hasta 10 rotaciones en ese intervalo. Para absorber este volumen con fluidez, evitar congestiones y garantizar un uso funcional, se ha determinado la necesidad de disponer de al menos 25 plazas operativas, que permitan una rotación adecuada y un acceso directo a los vestíbulos de salidas y llegadas.

En resumen, a partir de las cifras analizadas, se ha previsto una dotación mínima de espacios intermodales compuesta por : 1.278 plazas de aparcamiento para vehículos privados, que requieren una superficie estimada de 33.000 m², incluyendo viales y accesos. Una zona destinada al ascenso y descenso rápido de viajeros (“Kiss & train”) con al menos 25 plazas operativas. Una bolsa de taxis con capacidad para 120 vehículos. Un área específica para aparcamiento de bicicletas, con capacidad para al menos 100 unidades y una superficie asociada de 250 m². Un espacio reservado para aparcamiento exclusivo de ADIF, con una capacidad prevista de 100 plazas. Reserva para vehículos de Rent a Car, bien comunicado con la estación, y con una previsión mínima de 250 plazas integradas en la red de aparcamiento.

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El nuevo aparcamiento, incluyendo sus reservas para taxis y Kiss&train, será una pieza fundamental dentro del conjunto de la estación para cumplir con los objetivos de accesibilidad e intermodalidad. La infraestructura que alberga el futuro aparcamiento se sitúa de manera anexa al cajón ferroviario, en su lado este, no invadiendo en ningún momento la línea de edificaciones existente de las calles Alicante y Gibraltar . Esta pieza se vertebra en tres plantas bajo el nivel de calle.