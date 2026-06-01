Turismo
Ayuntamiento y Generalitat perseguirán el creciente intrusismo entre los guías turísticos de València
La colaboración entre administraciones pretende garantizar la calidad de las visitas guiadas y proteger la imagen de València como destino turístico
El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han aprobado un protocolo de colaboración para reforzar la profesión de guía oficial de turismo y desarrollar actuaciones frente al intrusismo en el sector. El acuerdo responde a una reivindicación histórica de estos profesionales y tiene como objetivo garantizar la calidad de las visitas guiadas, proteger los derechos de quienes ejercen con la acreditación exigida y preservar la imagen de València como destino turístico de excelencia.
Desde la Delegación de Turismo se subraya que la profesión de guía oficial cumple un papel esencial en el modelo turístico sostenible de València, al contribuir a la transmisión de los valores patrimoniales, culturales y sociales de la ciudad. Su labor permite que las personas visitantes disfruten de una experiencia de calidad desde el respeto al entorno y a la identidad local.
En los últimos años, se ha observado un incremento del intrusismo profesional en este ámbito, derivado de la prestación de servicios de guía por personas que carecen de la formación y de la acreditación habilitante exigidas por la normativa.
Turismo de calidad
Según ha declarado la concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, Paula Llobet, “València quiere ofrecer un turismo de calidad, lo que hace necesario poner en valor a los profesionales del sector, especialmente a los guías de turismo como embajadores de nuestra ciudad”. Llobet ha añadido que “esta práctica perjudica gravemente a quienes sí cumplen con los requisitos legales y puede causar un daño a la imagen de València como destino turístico de excelencia”.
El protocolo se suscribe al amparo de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que recoge las premisas de coordinación y cooperación entre administraciones públicas en el ámbito de la inspección turística.
Por su parte, el Ayuntamiento de València realizará labores de apoyo a la inspección turística, con el objetivo de contribuir a la calidad del producto turístico de la ciudad y salvaguardar los intereses y derechos tanto de los y las profesionales del sector turístico como de las personas usuarias de estos servicios.
Las actuaciones de cooperación se definirán anualmente, de manera conjunta entre las partes firmantes, mediante un cronograma específico, y se reflejarán en el Plan de Inspección de cada ejercicio.
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