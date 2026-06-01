Las luces del paseo marítimo de València que enfocan al arenal estarán encendidas todas las noches de verano tras duplicarse el robo en los chiringuitos

El incremento de los robos en establecimientos hosteleros, entre ellos los chiringuitos de la Malva-rosa, las agresiones sexuales en la zona y los problemas con el tráfico de drogas en las Casitas Rosas ha llevado al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a incrementar su presión en los últimos meses reforzando con más agentes la comisaría del Distrito Marítimo desde el mes de enero, y a proponer medidas disuasorias desde la Comisaría Provincial de Valencia como la de mantener encendidas las luces del paseo marítimo que enfocan a la arena de la playa durante todas las noches de verano. Esta iniciativa que ha sido apoyada por el ayuntamiento y se está aplicando desde la semana pasada, podría mantenerse en el tiempo si se constata que ha tenido un buen impacto en la prevención de los delitos.

Los datos facilitados desde Delegación de Gobierno confirman que los robos con fuerza en establecimientos en la zona de la playa han aumentado en un 150 % en un año pasando de seis en el mes de mayo de 2025 a 15 en este mismo mes de 2026. Precisamente por este crecimiento de los asaltos a negocios, se ha intensificado la presión y presencia policial lo que ha supuesto el esclarecimiento de ocho de estos robos y la detención de seis personas como presuntas autoras de estos delitos contra el patrimonio, algunas de ellas reincidentes, por lo que presumiblemente habrían participado en más de uno de los robos que castigan a los chiringuitos de la playa.

Operaciones policiales en las Casitas Rosas

Las actuaciones policiales en los Poblats Marítims durante el mes de mayo se han saldado con un total de 77 detenciones, lo que significa un aumento del 20 % con respecto al mismo periodo del año pasado, si bien es cierto que estas intervenciones por parte de agentes de la Policía Nacional se han desarrollado en los diferentes barrios de influencia de la comisaría del Marítimo, como la realizada por la Policía Judicial en Natzaret, también lo es que las Casitas Rosas concentran la mayoría de ellas.

Durante solo este mes la policía ha actuado en estos edificios de color salmón para intervenir durante una reyerta en la que los implicados se estaban agrediendo con palos y otros utensilios, también se han llevado a cabo dos entradas y registros por delitos de tráfico de drogas y receptación, esto es por esconder objetos o dinero provenientes de un delito, que se saldaron con siete detenidos en total y además la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Policía Nacional llevó a cabo seis registros en la barriada que terminaron con diez arrestados.

En mayo también se desplegó una macroperación policial destinada a combatir los robos con fuerza en el distrito marítimo, aunque las cifras apuntan a que los robos en viviendas descendieron en un 29 % como también lo han hecho los robos en el interior de vehículos, en este caso en un 24,38 % y en general las infracciones penales ya que los datos señalan que se en este mes se han cometido un 12,5 % menos que en mayo del año pasado.

Más conflictos en verano

El aumento de presencia policial en los barrios marítimos es una demanda vecinal histórica. Con el plan de derribo de las Casitas Rosas encallado a falta de realizar nuevos informes que respalden la ejecución de un Plan de Reforma Interior, los vecinos de la Malva-rosa continúan preocupados por la actividad delictiva que tiene su origen en estos bloque de viviendas.

Noticias relacionadas

Tal como comentaban las asociaciones vecinales a Levante-EMV, con el aumento de las temperaturas y las condiciones tan depauperadas de las Casitas Rosas la vida en la calle bulle y "muchos ocupan el espacio público hasta altas horas de la madrugada poniendo la música altísima y generando problemas". Los residentes necesitan urgentemente que se aumente la dotación de agentes para prevenir y solucionar los graves problemas de seguridad que se produce en la zona pero sin descuidar la parte del paseo marítimo que ve incrementada exponencialmente la afluencia de personal en estos meses de verano.