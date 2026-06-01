València activa su dispositivo de playas con 160 profesionales, 15 postas y 7 ambulancias

El Ayuntamiento de València, a través de la Delegación de Playas, ha activado este lunes, 1 de junio, el dispositivo de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo para la temporada estival 2026, un operativo que desplegará diariamente a más de 100 profesionales especializados para garantizar la seguridad de las personas usuarias en las playas de la ciudad. El dispositivo estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre en las playas de La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo, L’Arbre del Gos, El Saler, La Garrofera y Recatí-El Perellonet, mientras que en la playa de La Devesa prestará servicio entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

El operativo está integrado por socorristas acuáticos, patrones de embarcación, técnicos de emergencias sanitarias, personal médico y de enfermería, así como auxiliares especializados en baño adaptado. En total, el dispositivo cuenta con una plantilla de 160 profesionales. Para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, el servicio dispone diariamente de siete motos acuáticas, siete ambulancias —tres de soporte vital básico y cuatro de soporte vital avanzado—, cuatro quads, tres vehículos todoterreno, tres vehículos de transporte de personal y una furgoneta de apoyo logístico. Asimismo, el dispositivo cuenta con 15 postas de vigilancia distribuidas a lo largo de los más de 20 kilómetros de playas urbanas que se extienden desde La Malva-rosa hasta El Perellonet.

La seguridad, lo primero

La concejala de Playas, Mónica Gil, ha destacado que “la seguridad de las personas es una prioridad absoluta para este gobierno municipal y por ello ponemos en marcha un dispositivo de primer nivel, con medios humanos y materiales de gran eficacia para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia”. “València dispone de uno de los mejores servicios de asistencia sanitaria, salvamento y socorrismo de España. Detrás de este dispositivo hay profesionales altamente cualificados que trabajan cada día para proteger a vecinos y vecinas y visitantes y para que nuestras playas sigan siendo un referente de calidad, seguridad y excelencia”, ha afirmado.

Gil ha subrayado además la importancia de la prevención como herramienta fundamental para reducir riesgos. “Nuestro objetivo no es únicamente intervenir cuando se produce una emergencia, sino evitar que llegue a producirse. Por ello impulsamos campañas de concienciación, promovemos hábitos responsables y reforzamos la vigilancia en los periodos de mayor afluencia”.

Pulseras identificativas

Entre los servicios preventivos que ofrece el dispositivo destaca también la distribución gratuita de pulseras identificativas para menores, personas mayores y personas con alguna discapacidad. Estas pulseras, disponibles en todos los puestos de socorro de las playas de la ciudad, permiten incorporar un teléfono de contacto para facilitar una rápida localización de los familiares en caso de extravío.

Cada verano, especialmente en las playas de La Malva-rosa y El Cabanyal debido a su elevada afluencia de visitantes, los equipos de socorrismo atienden numerosos casos de menores desorientados o perdidos. Gracias a este sistema preventivo y a los protocolos de búsqueda y localización activados por los socorristas, la mayoría de los reencuentros se producen en muy poco tiempo.

“Las pulseras identificativas son un ejemplo de cómo una medida sencilla puede aportar una gran tranquilidad a las familias. Invitamos a todos los padres, madres, familiares o acompañantes a solicitarlas gratuitamente en los puestos de socorro, porque la prevención es siempre la mejor herramienta para evitar situaciones de preocupación innecesaria”. “Detrás de cada reencuentro hay un equipo humano altamente preparado y coordinado. Nuestros socorristas no solo cuentan con los medios necesarios, sino también con una amplia experiencia que les permite actuar con rapidez y eficacia cuando se produce el extravío de un menor”.

Asistencia al baño

El servicio volverá a prestar asistencia al baño para personas con diferentes capacidades en los puntos accesibles de La Malva-rosa, El Cabanyal y Pinedo, del 1 de junio al 15 de septiembre, en horario de 11:00 a 19:00 horas. Además, se ofrecerá este servicio en El Saler y El Perellonet, mediante cita previa, durante los meses de julio y agosto.

La concejala ha señalado que “unas playas accesibles son unas playas mejores. Queremos que cualquier persona, independientemente de sus circunstancias, pueda disfrutar del mar con autonomía, seguridad y dignidad”.

Junto al componente asistencial y preventivo, la Delegación de Playas mantiene su compromiso con la protección del entorno natural mediante la gestión responsable de residuos derivados de las labores de vigilancia, la incorporación de vehículos eléctricos en las playas del Perellonet y la Devesa, así como acciones de sensibilización ambiental dirigidas a los usuarios.

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“Compatibilizar la protección de las personas con el cuidado de nuestro entorno natural es una obligación. Queremos unas playas seguras, limpias y bien conservadas para que sigan siendo uno de los grandes patrimonios de toda la ciudadanía”, ha concluido Mónica Gil.