El arte se apodera de las persianas de los barrios de València

Existe un principio en el ámbito de la criminología que asegura que un entorno degradado como el que dejan entrever unos ventanales rotos sin reparar, incita a la comisión de más delitos y a la degradación progresiva de un vecindario ante la sensación de impunidad que invade a los vándalos. Es la llamada teoría de las ventanas rotas, formulada por el psicólogo Philip Zimbardo en 1969. Este mismo efecto sucede con las pintadas que asaltan fachadas y monumentos de todas las ciudades del mundo, y por supuesto, también en València.

Rara es la manzana de viviendas que no tiene pintarrajeada alguna de sus paredes o las persianas de los bajos. Así que una excelente forma de evitar que los garabatos sin ningún tipo de gracia invadan la ciudad y además se impulse el arte urbano por los barrios de València viene de la mano del Concurso para la Decoración de Persianas de Comercios y Garajes que este año celebra su tercera convocatoria.

Esta iniciativa, anunciada por la Junta Municipal de Russafa, busca convertir las puertas visibles desde la calle en lienzos de obras de arte urbano originales e invita a artistas a decorar persianas en los barrios de Russafa, El Pla del Remei, Gran Via, Montolivet, Na Rovella, En Corts, Malilla, Ciutat de les Arts i les Ciències y Font de Sant Lluís. También anima a comercios y comunidades de propietarios de estos barrios para que ofrecezcan una persiana o puerta de garaje para ser decorada.

Uno de los locales decorados en la pasada edición del concurso. / Levante-EMV

La presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala Paula Llobet, ha indicado que “esta iniciativa está dirigida a impulsar el arte urbano y a dinamizar el paisaje comercial y vecinal mediante la intervención artística en persianas de comercios y garajes”; y ha explicado que el Ayuntamiento de València ha decidido dar un paso más en esta tercera convocatoria y ha aumentado tanto la cuantía del premio para la obra ganadora, así como el número de participantes, que pasa de 10 a 12 artistas seleccionados”.

“Este concurso se ha convertido ya en una cita ineludible del arte urbano en València y demuestra cómo la cultura puede transformar y revitalizar nuestros barrios, al implicar a vecinos, comercios y artistas en un proyecto común”, ha asegurado Llobet, quien también ha subrayado que “la edición ha superado las expectativas de la anterior y que, incluso, llegan participantes desde distintos puntos de España, lo que confirma el prestigio y la proyección que ha alcanzado esta iniciativa”.

La edil, que ha puesto en valor “el papel del arte urbano como herramienta de mejora del espacio público”, ha afirmado que “frente a las pintadas vandálicas, el Ayuntamiento apuesta por el talento, la creatividad y el embellecimiento de las calles de València”. “Estas intervenciones no solo mejoran la imagen de los comercios y del entorno urbano, sino que además sirven de escaparate para muchos artistas emergentes y consolidados”, ha añadido.

Paula Llobet también ha manifestado que “la Junta Municipal de Russafa mantiene desde hace años una apuesta decidida por el arte urbano y la dinamización cultural de sus barrios”. “Fruto de ello son proyectos ya emblemáticos como el mural de la Plaza de Sor Guillermina, el mural del centro municipal de mayores de Monteolivete dedicado a los perros bomberos o la colaboración junto a Visit València para traer a la ciudad la Liga Nacional de Graffiti. Precisamente, esta competición nacional transformó el pasado año la calle Pepita Samper y volverá próximamente al barrio de Monteolivete con nuevas intervenciones artísticas que seguirán consolidando al distrito como uno de los grandes referentes del arte urbano en la ciudad”, ha anunciado.

Inscripciones hasta el domingo 28 de junio

El plazo para participar en el Concurso para la Decoración de Persianas de Comercios y Garajes, publicado ya en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (BOP), permanecerá abierto hasta el domingo 28 de junio; y según las bases de la convocatoria , las obras deberán ser originales, no haber sido pintadas en otro lugar de la ciudad de València y no suponer plagio de obras de otros autores.

Los comerciantes y comunidades de vecinos que lo deseen podrán presentarse para que se adecente la persiana de su comercio o garaje. A su vez, los artistas urbanos que quieran participar presentarán su candidatura con un boceto de un dibujo original para ser seleccionados en esta iniciativa. Cada artista contará además con una ayuda de 200 para sufragar el gasto de material, y al mejor diseño elegido por un jurado se le otorgará además un premio de 600 euros.

Concretamente, las y los artistas urbanos deben presentar un boceto del diseño que tienen previsto realizar en la Sede Electrónica o, de forma presencial, en el Registro de la Junta Municipal de Russafa que se encuentra en el número 5 de la calle Matías Perelló.

Por su parte, los comercios o comunidad de propietarios de garajes también tienen que inscribirse en la Sede Electrónica y adjuntar una foto de la persiana, con ubicación y medidas.

La Junta Municipal de Russafa seleccionará los comercios y comunidades de propietarios donde se realizarán las intervenciones y asignará a las y los artistas urbanos el espacio que decorarán. La selección de comercios y comunidades se realizará preferentemente por orden de entrada en el registro, salvo que concurra alguna circunstancia sobrevenida.

Noticias relacionadas

En el caso de las y los artistas urbanos, la selección se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a la originalidad del boceto (30%), su calidad (50%) y su adecuación al entorno o barrio en el que se ubique (20%).