Benicalap está más cerca de cambiar una zona okupada por más de 100 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de València ha firmado el convenio correspondiente al Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, un paso más hacia la urbanización de 5.967 m² en un ámbito degradado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens, en el barrio de Benicalap. La actuación contempla la construcción de 102 viviendas, de las que 55 serán de protección pública (VPP). La rúbrica del convenio formaliza los compromisos entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador y abre la vía a la aprobación y tramitación del proyecto de reparcelación, paso previo al inicio de las obras de urbanización.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha subrayado que con esta firma “avanzamos para hacer realidad un proyecto que supone transformar un solar en desuso con problemas de ocupación ilegal y naves abandonadas en un espacio digno, con viviendas y una gran plaza-jardín de 2.000 m² para los vecinos de Benicalap”. “Este es un ejemplo del compromiso con la vivienda del gobierno de María José Catalá, un impulso que se demuestra con hechos, como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura; porque el problema de la vivienda se soluciona con más vivienda”, ha afirmado Giner. “Recuperamos un espacio abandonado que llevaba años sin solución y, al mismo tiempo, generamos nuevas oportunidades de vivienda para los vecinos y vecinas del barrio de Benicalap”, ha añadido el responsable municipal de Urbanismo.

El concejal Juan Giner durante la firma del convenio / Ayto València

Una de las características más destacadas del proyecto es que el Plan de Reforma Interior (PRI) definitivo incluye mejoras para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre. La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación, pero el nuevo diseño la convierte en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Periodista Gil Sumbiela y General Llorens.

Este desarrollo urbanístico más racional de la unidad de ejecución consigue además una unidad funcional que mejora las fachadas, elimina en la medida de lo posible elementos perturbadores de la imagen urbana como las medianeras vistas e incrementa el espacio libre público. “Esta decisión mejora sustancialmente la vertebración del barrio y garantiza que todos los vecinos puedan disfrutar de la nueva zona verde, no solo los residentes de las nuevas viviendas”, ha valorado Juan Giner.

Más de 2.000 m² de zonas verdes

El solar donde se ubica el PAI se encuentra completamente infrautilizado y con graves carencias, que se resolverán con las obras de urbanización. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 812.000 euros (sin IVA) y se ejecutará en un plazo previsto de cuatro meses una vez se formalice el acta de replanteo.

La actuación permitirá obtener un total de 2.069 m² de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 m² de zona verde computable y 697 m² de viario de prioridad peatonal. La gran plaza-zona verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico.

Además, el proyecto contempla la instalación de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y telegestión, para mejorar la seguridad y la calidad del espacio público.

Vivienda protegida

El PAI de Gil Sumbiela prevé una edificabilidad de 10.239 m² de techo, que permitirá construir un total de 102 viviendas. De estas, 55 serán viviendas de protección pública, lo que representa el 54% del total de viviendas construidas en la actuación. “Esto garantiza una presencia significativa de vivienda pública en esta nueva actuación urbanística”, ha subrayado Giner.

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La actuación mejora también la conexión entre la calle del Periodista Gil Sumbiela y la calle del General Llorens, facilitando la movilidad peatonal en el barrio. Incluye, asimismo, la reubicación del centro de transformación y el ajuste de la intersección vial y del carril bici según las determinaciones del Servicio de Movilidad, garantizando una adecuada integración con la red de infraestructuras existente.