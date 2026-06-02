Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus

La acampada improvisada de profesores en la Plaza de la Virgen tiene un nuevo problema más allá de la legalidad o no de la misma. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha comunicado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que esta acampada complica las celebraciones del Corpus, cuyos días más importantes van desde este mismo jueves hasta el próximo domingo.

Según ha explicado la alcaldesa, esta misma mañana se está celebrando una reunión de mandos operativos de la Policía Nacional y de la Policía Local para analizar la situación y ver posibles soluciones. Catalá no ha querido concretar si había pedido el desalojo y se ha limitado a decir que se trata de una manifestación "reivindicativa" y que, por tanto, corresponde a la Policía Nacional tomar decisiones y buscar una solución. Ha instado, por tanto, a resolver el problema hablando con todas las partes, incluidos los propios manifestantes.

"Lo que hemos hecho es solicitar una reunión a la Delegación del Gobierno porque hay una programación del Corpus por desarrollar, es un año muy especial porque es el setecientos aniversario y hay toda una programación que debería desarrollarse con toda normalidad", ha explicado Catalá, que se ha mostrado dispuesta a colaborar con el Cuerpo Nacional de Policía.

La alcaldesa ha recordado que "no es una acampada que esté amparada por una ordenanza municipal, sino que es un hecho reivindicativo y una prolongación de la manifestación de profesores, que es competencia del Cuerpo Nacional de Policía; así pues, ha pedido que se trabaje de la mano de los manifestantes y de los convocantes, contando siempre con la colaboración del Ayuntamiento.

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Catalá espera que la reunión llegue a buen puerto y se puedan celebrar los actos de la mejor manera.