El Corpus de València cumple 700 años con monumentos florales y la vista puesta en la Unesco

Las celebraciones del Corpus Christi en València tendrán este año la solemnidad y el poso cultural de siempre más el añadido de cumplirse setecientos años de la fiesta, una efeméride que se verá reflejada en las celebraciones litúrgicas de estos días con la colocación de siete monumentos florales en el recorrido de la procesión, y también en el compromiso político, que se ha traducido en el anuncio de una candidatura para que el Corpus de València sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Es, por tanto, un año muy especial que desde el Arzobispado han querido visibilizar con un importante calendario de actos que empiezan este jueves y concluirán el próximo domingo con la procesión de la Custodia.

El arzobispo de València, monseñor Enrique Benavent, presidirá este domingo, la solemnidad del Corpus Christi, con la celebración a las 10 horas de la misa de pontifical en la Catedral y, por la tarde, la habitual procesión eucarística que recorre cada año las calles del centro de València con la custodia de la Catedral, considerada la más grande del mundo. De esta manera, Valencia – y también diferentes pueblos y ciudades de la diócesis- celebrará una de las fiestas con mayor tradición en la archidiócesis y en la que se exalta la importancia de la Eucaristía. De hecho, en la ciudad de Valencia es conocida como la ‘festa grossa’.

Jueves, día del pregón

Para empezar, este jueves, a las 20 horas, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi de Valencia, el Patriarca, acogerá la “Misa Solemne del Corpus” oficiada por el Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, que al finalizar pronunciará el “Pregón del Corpus”.

Como es tradición, una representación de la Asociación de Amics del Corpus, encabezada por el presidente, Francisco Esteve, entregará, a lo largo de la jornada del viernes, adornos florales, llamados “pomells”, a autoridades civiles, religiosas y militares de la ciudad, invitándoles a participar de la festividad y a engalanar sus edificios. Así, uno de los “pomells” será entregado por la mañana al Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en el Palacio Arzobispal.

Setecientos aniversario y sin Rocas

En conmemoración del 700 aniversario del Corpus se ubicarán siete monumentos florales a cargo del Gremio de Floristas de la Comunidad Valenciana, en varias calles y plazas, uno de ellos frente al Palacio Arzobispal.

A las 12:30 horas tendrá lugar la entrada de Bandas de Música, en la plaza de la Reina, para finalizar la entrega dels “pomells”. Y a las 20 horas, será el traslado de las “Rocas” desde las Alameditas de Serranos a la plaza de la Virgen. Precisamente, las Rocas son, desde hace años, la parte negativa de la fiesta. De los once carros triunfales que se custodian en la Casa de las Rocas de València, sólo cinco podrán salir este año a la calle debido al deterioro que sufre el resto. El año pasado apenas salieron dos y este año se ha podido mejorar la cifra, pero su restauración sigue siendo una asignatura pendiente de la fiesta, concretamente del Ayuntamiento de València, que es el titular de las mismas. La Concejalía de Fiestas ya ha anunciado, eso sí, un plan para acabar con esta situación.

Por la noche, a las 23:30 horas, la asociación Amics del Corpus celebrará la tradicional “Nit d´albaes”, en la Plaza de la Virgen, con canciones típicas valencianas y bailes.

Entre las celebraciones del sábado destaca la representación del Misteri de Sant Cristòfol i els peregrins a cargo dels Xiquets de l´Altar de Ruzafa, a las 18 horas, en la plaza de la Virgen. Y a las 23 horas tendrá lugar el concierto extraordinario de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia en la plaza de la Virgen.

El domingo festivo

Ya el domingo, a las 10:00 horas, el Arzobispo presidirá la solemne misa de pontifical que será retransmitida por el Canal Youtube de la Catedral de València. A las 12 horas, será la “Cabalgata del Convite” y, a las 19 horas, la solemne Procesión. A lo largo del recorrido se ubicarán siete coros en la Plaza de Manises, Plaza del Tossal, frente a la Lonja, en la esquina de la Avenida María Cristina con la calle San Vicente, frente a la iglesia de San Martín, en la calle del Mar y frente a Palacio Arzobispal.

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La celebración de la solemnidad litúrgica del Corpus Christi en València se remonta al siglo XIII, aunque la procesión eucarística fue introducida años después por el obispo Hugo de Fenollet que convirtió a València en la segunda ciudad de España, después de Barcelona, en organizarla. La custodia procesional de la Catedral es obra de Francisco Pajarón Suay, considerada la más grande del mundo, que fue realizada gracias a las donaciones de los valencianos.